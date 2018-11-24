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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 18:14
mustbe написав: clientage написав:
Плохо, шо у Таськи нема нормальной выписки, ну так шобы было честно видно када была операция, када было распределение по картсчету, остаток по счету до, остаток после... 4ре колонки ж -- всего то
Походу - этого ни у кого нет.
Колонок может быть и больше, но полей "Остаток до" + "Остаток после" я не припоминаю
Остаток до и после есть только в привате из всех известных мне банков
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curiousobro
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Додано: Нед 25 лис, 2018 18:22
mustbe написав: clientage написав:
Плохо, шо у Таськи нема нормальной выписки, ну так шобы было честно видно када была операция, када было распределение по картсчету, остаток по счету до, остаток после... 4ре колонки ж -- всего то
Походу - этого ни у кого нет.
Колонок может быть и больше, но полей "Остаток до" + "Остаток после" я не припоминаю
Обе даты есть у всех нормальных банок
С Остатками сложнее. Вот у Вали, Привата есть
Востаннє редагувалось clientage
в Нед 25 лис, 2018 18:23, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 25 лис, 2018 18:22
Остаток до и после есть только в привате из всех известных мне банков
В привате есть только "Остаток после".
"Остаток до" - нет
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Додано: Нед 25 лис, 2018 18:25
есть еще итоговая сумма за выбранный период, удобно сверку делать со своей ДомБух
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 25 лис, 2018 18:41
mustbe написав: clientage написав:
Плохо, шо у Таськи нема нормальной выписки, ну так шобы было честно видно када была операция, када было распределение по картсчету, остаток по счету до, остаток после... 4ре колонки ж -- всего то
Походу - этого ни у кого нет.
Колонок может быть и больше, но полей "Остаток до" + "Остаток после" я не припоминаю
Остаток до и после могут разве что "нарисовать", тупо добавляя/вычитая накопительно все транзакции, отталкиваясь от остатка на конец выписки, потому если где и добавят, толку от этой колонки мало.
Проводятся операции не в том порядке, в котором были осуществлёны, потому в реальности эти цифры и не указать, или каша будет самая настоящая. Кроме того никто в системах их не хранит, ибо избыточне и бесполезные
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Faceless
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Додано: Нед 25 лис, 2018 18:42
clientage написав: 2XL написав:
ТАСКОМБАНК, у меня не отображается кредитный счёт Виики в интернет-банке, раздел Счета. Мультивалютные есть, от б5 есть, даже от Пластинки умершей есть. Просьба добавить на законное место.
Эт особый счет, он отображается во вкладке и виджете Кредиты
Где логика?
Б5 такой же кредитный счёт отображается, а от этой страной только 4 дебетные.
Размер имеет значение.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 18:49
Faceless написав:
2XL написав:ТАСКОМБАНК, у меня не отображается кредитный счёт Виики в интернет-банке, раздел Счета. Мультивалютные есть, от б5 есть, даже от Пластинки умершей есть. Просьба добавить на законное место.
Счёт вики это и есть мультивалютные, 4 штуки
4 дебетных и 1 кредитный
Размер имеет значение.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 19:07
2XL написав: Faceless написав:
2XL написав:ТАСКОМБАНК, у меня не отображается кредитный счёт Виики в интернет-банке, раздел Счета. Мультивалютные есть, от б5 есть, даже от Пластинки умершей есть. Просьба добавить на законное место.
Счёт вики это и есть мультивалютные, 4 штуки
4 дебетных и 1 кредитный
Всё вам правильно написали. Просто на гривневом отображаются свои.
Кредитные в разделе Кредиты. А по карте кредитные + свои.
Востаннє редагувалось Фантом
в Нед 25 лис, 2018 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 19:08
2XL написав: clientage написав: 2XL написав:
ТАСКОМБАНК, у меня не отображается кредитный счёт Виики в интернет-банке, раздел Счета. Мультивалютные есть, от б5 есть, даже от Пластинки умершей есть. Просьба добавить на законное место.
Эт особый счет, он отображается во вкладке и виджете Кредиты
Где логика?
Б5 такой же кредитный счёт отображается, а от этой страной только 4 дебетные.
У Б5 это активно-пассивный 2625(уже 2620), у Викенда кредитный это отдельный неклиентский счёт, потому показаны только 4 дебетные. Кредитный вам в счетах не покажут. В разделе Кредиты в ТАС24 можно разве что посмотреть задолженность, погасить, а в выписке списания с кредитного, в TAS2U почему-то в кредитах нет счетов кредиток
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Додано: Нед 25 лис, 2018 19:11
Faceless
Вот тута вопросик возник - открываем через Тас2ю депо с карти Приватбанка.
Комиссию за открытие возьмет, какую?
У каждого банка своя комиссия на эти переводы?
Д Я К У Ю !
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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