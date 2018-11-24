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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2096209720982099

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 19:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Goodman написав:Faceless

Вот тута вопросик возник - открываем через Тас2ю депо с карти Приватбанка.
Комиссию за открытие возьмет, какую?
У каждого банка своя комиссия на эти переводы?
Д Я К У Ю !
Не практиковал.
Сам TAS2U комиссию не возьмёт, а вот Привет может, она, бегемотина, такая
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 19:15

  Goodman написав:Faceless

Вот тута вопросик возник - открываем через Тас2ю депо с карти Приватбанка.
Комиссию за открытие возьмет, какую?
У каждого банка своя комиссия на эти переводы?
Д Я К У Ю !

Это обычный р2р-перевод на депо через ТАС2Ю, т.е. и комисс у Привата будут соответствующие: или 0.5% или 4% :lol:
Входной комисс у ТАС2Ю нема
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 19:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:0.5%


Дякую добрий чолов1че.
Подякував. Д1йсно взяло 5 грн з 1000 грн - ТОБТО 0,5в1дсоточка.
поддержал зеленого у скрут1 ))))))))))))))))))

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Дельта вспомнилась, как "тикал" с нее тоже платил за услуги.
Было......., есть что вспомнить.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 19:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подал заявку вчера на горячую линию, что после регистрации не приходят смс для входа в тас24. Сегодня думаю, дай проверю, и опа: пускает просто по логину и паролю, ввод смс-кода вообще не требует. И в личных данных в тас24 номер телефона вообще отсутствует :shock:
А в приложении тас24 на телефоне требует смс, но по-прежнему не приходит.

В тас2ю изначально было, что вход только по логину и паролю, без смс, это нормально вообще, у всех так?
Востаннє редагувалось Ferlakur в Нед 25 лис, 2018 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:03

  Ferlakur написав:А в тас2ю изначально было, что вход только по логину и паролю, без смс, это нормально вообще, у всех так?

Да, "это не баг, это фича"
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:21

  sauvignon написав:
  Ferlakur написав:А в тас2ю изначально было, что вход только по логину и паролю, без смс, это нормально вообще, у всех так?

Да, "это не баг, это фича"

Лично я бы предпочел, чтобы это можно было изменить в настройках.
Мне гораздо спокойнее если вход защищён смс-кой.
Сугубо личная параноя :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Фантом написав:Всё вам правильно написали.
Похоже - бесплатно получать эту карту дорого. Банк должен доплачивать за вынос мозга )
Размер имеет значение.
2XL
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