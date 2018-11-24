|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 19:15
Goodman написав:Faceless
Вот тута вопросик возник - открываем через Тас2ю депо с карти Приватбанка.
Комиссию за открытие возьмет, какую?
У каждого банка своя комиссия на эти переводы?
Д Я К У Ю !
Не практиковал.
Сам TAS2U комиссию не возьмёт, а вот Привет может, она, бегемотина, такая
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22695
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 5091 раз.
-
- Профіль
-
5
1
2
Додано: Нед 25 лис, 2018 19:15
Goodman написав:Faceless
Вот тута вопросик возник - открываем через Тас2ю депо с карти Приватбанка.
Комиссию за открытие возьмет, какую?
У каждого банка своя комиссия на эти переводы?
Д Я К У Ю !
Это обычный р2р-перевод на депо через ТАС2Ю, т.е. и комисс у Привата будут соответствующие: или 0.5% или 4%
Входной комисс у ТАС2Ю нема
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26459
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2106 раз.
- Подякували: 3015 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 25 лис, 2018 19:18
clientage написав:
0.5%
Дякую добрий чолов1че.
Подякував. Д1йсно взяло 5 грн з 1000 грн - ТОБТО 0,5в1дсоточка.
поддержал зеленого у скрут1 ))))))))))))))))))
***********
Дельта вспомнилась, как "тикал" с нее тоже платил за услуги.
Было......., есть что вспомнить.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 2586
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 570 раз.
- Подякували: 328 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 19:57
Подал заявку вчера на горячую линию, что после регистрации не приходят смс для входа в тас24. Сегодня думаю, дай проверю, и опа: пускает просто по логину и паролю, ввод смс-кода вообще не требует. И в личных данных в тас24 номер телефона вообще отсутствует
А в приложении тас24 на телефоне требует смс, но по-прежнему не приходит.
В тас2ю изначально было, что вход только по логину и паролю, без смс, это нормально вообще, у всех так?
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Нед 25 лис, 2018 20:30, всього редагувалось 1 раз.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 2805
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:03
Ferlakur написав:
А в тас2ю изначально было, что вход только по логину и паролю, без смс, это нормально вообще, у всех так?
Да, "это не баг, это фича"
-
sauvignon
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 19.08.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:21
sauvignon написав: Ferlakur написав:
А в тас2ю изначально было, что вход только по логину и паролю, без смс, это нормально вообще, у всех так?
Да, "это не баг, это фича"
Лично я бы предпочел, чтобы это можно было изменить в настройках.
Мне гораздо спокойнее если вход защищён смс-кой.
Сугубо личная параноя
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1424
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:36
Фантом написав:
Всё вам правильно написали.
Похоже - бесплатно получать эту карту дорого. Банк должен доплачивать за вынос мозга )
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 2917
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|