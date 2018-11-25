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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2097209820992100

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:35

ІМПРИНТЕР колись казав, що є сенс слати СМС або при вході, або при кожній операції на вихід, а робити і так, і так - це нічим не виправдана надмірність. От вони і зробили згідно варіанту 2 його best practices.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:21

  klug написав:ІМПРИНТЕР колись казав, що є сенс слати СМС або при вході, або при кожній операції на вихід, а робити і так, і так - це нічим не виправдана надмірність. От вони і зробили згідно варіанту 2 його best practices.

Есть понятие ешелонированной обороны, в рамках которой нет ничего лишнего, а есть очередной ешелон.
Добавочный отключаемый слой никому не вредит. Тем кто выбирает удобство - пусть отключает и на вход. Мне же комфортная мысль что в банкинг никто не сможет войти без двухфакторной верификации.
curiousobro
 
Повідомлень: 1426
З нами з: 21.07.17
Подякував: 26 раз.
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  #<1 ... 2097209820992100
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