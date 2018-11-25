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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:35
ІМПРИНТЕР колись казав, що є сенс слати СМС або при вході, або при кожній операції на вихід, а робити і так, і так - це нічим не виправдана надмірність. От вони і зробили згідно варіанту 2 його best practices.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:21
Есть понятие ешелонированной обороны, в рамках которой нет ничего лишнего, а есть очередной ешелон.
Добавочный отключаемый слой никому не вредит. Тем кто выбирает удобство - пусть отключает и на вход. Мне же комфортная мысль что в банкинг никто не сможет войти без двухфакторной верификации.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:24
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