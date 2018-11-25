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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:35
ІМПРИНТЕР колись казав, що є сенс слати СМС або при вході, або при кожній операції на вихід, а робити і так, і так - це нічим не виправдана надмірність. От вони і зробили згідно варіанту 2 його best practices.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 01:21
klug написав:
ІМПРИНТЕР колись казав, що є сенс слати СМС або при вході, або при кожній операції на вихід, а робити і так, і так - це нічим не виправдана надмірність. От вони і зробили згідно варіанту 2 його best practices.
Есть понятие ешелонированной обороны, в рамках которой нет ничего лишнего, а есть очередной ешелон.
Добавочный отключаемый слой никому не вредит. Тем кто выбирает удобство - пусть отключает и на вход. Мне же комфортная мысль что в банкинг никто не сможет войти без двухфакторной верификации.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 01:24
Faceless написав:
А банку за каждую платить более 30 копеек. И при этом ещё п2п за свой счёт. Экономят
Пусть приделают Google Authenticator, это бесплатно.
Но так как щас имхо небезопасно.
Я ж уже говорил что параноик
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:39
Начал приходить спам с предложениями кредитов. До получения WeekenCard такого не было.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 10:31
Получил Б5. Налили кредлим = 0.
Это вообще нормально ?
По Вике - 5к.
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mustbe
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Додано: Пон 26 лис, 2018 10:33
mustbe написав:
Получил Б5. Налили кредлим = 0.
Это вообще нормально ?
По Вике - 5к.
Добро пожаловать в ТАС
В данных о доходах реальные суммы давали?
Декларацию ФОПа за полгода или 9 месяцев приносили?
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curiousobro
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:04
Да, реальные суммы указал.
Да, давал декларацию ФОПа за 9 месяцев, с вполне кошерным доходом.
Даже смс не прислали.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:08
mustbe написав:
Да, реальные суммы указал.
Да, давал декларацию ФОПа за 9 месяцев, с вполне кошерным доходом.
Даже смс не прислали.
Тады не повезло
А как узнали, что налили 0? На гарячке?
Мне по вике довольно долго не присылали - дня два наверно. Может еще идет проверка. Хоть кому-то звонили из контактов?
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:15
Открывался в пятницу.
Сказали, что через 2-3 часа придет смс с кредлимом. Ничего не пришло.
Никому из контактов гестапо не звонило.
В ТАС24 вижу: "Лимит кредита = 0,00 UAH".
Горячка посоветовала подождать еще сегодня, так как в любом случае должна прийти смс.
Ок, будем подождать.
Я правильно разумею, что с нулевым кредлимом она бесполезна для коммуны ?
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mustbe
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:34
mustbe написав:
Открывался в пятницу.
Сказали, что через 2-3 часа придет смс с кредлимом. Ничего не пришло.
Никому из контактов гестапо не звонило.
В ТАС24 вижу: "Лимит кредита = 0,00 UAH".
Горячка посоветовала подождать еще сегодня, так как в любом случае должна прийти смс.
Ок, будем подождать.
Я правильно разумею, что с нулевым кредлимом она бесполезна для коммуны ?
тарифи погані для дебетки Б5.
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