Додано: Пон 26 лис, 2018 11:44

Господа, илу в таз. Что там еще открыть в комплект к викенду? Что надо отключить? Типа страховки и прочее говно? Что надо подклбчить/ написать щаявы типа лимиты и т. П.? Ну в общем что надо сделать, чтоб не подзватить какую то инфекцию там.

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