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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2098209921002101

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:44

Господа, илу в таз. Что там еще открыть в комплект к викенду? Что надо отключить? Типа страховки и прочее говно? Что надо подклбчить/ написать щаявы типа лимиты и т. П.? Ну в общем что надо сделать, чтоб не подзватить какую то инфекцию там.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:54

  IMPRINTER написав:Господа, илу в таз. Что там еще открыть в комплект к викенду? Что надо отключить? Типа страховки и прочее говно? Что надо подклбчить/ написать щаявы типа лимиты и т. П.? Ну в общем что надо сделать, чтоб не подзватить какую то инфекцию там.

Страховки отключаем сразу, смс бесплатные. Лимиты заявлением на постоянной основе. К викенду дополнительно ничего открывать не нужно. Плативка нужна только если есть б5. Если решите все таки ее взять, то не забудьте отключить платный смс. Но при наличии вики ее использование равно нулю.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:13

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Старый иб еще полклбчабт или тока тазтую?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:16

  IMPRINTER написав:Старый иб еще полклбчабт или тока тазтую?

Они параллельно работают. Откройте сберсчет еще (можно несколько). Тот же нал и валюту с вики снять - комиссия, а со сберов - бесплатно.
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wig
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