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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:44
Господа, илу в таз. Что там еще открыть в комплект к викенду? Что надо отключить? Типа страховки и прочее говно? Что надо подклбчить/ написать щаявы типа лимиты и т. П.? Ну в общем что надо сделать, чтоб не подзватить какую то инфекцию там.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:54
Страховки отключаем сразу, смс бесплатные. Лимиты заявлением на постоянной основе. К викенду дополнительно ничего открывать не нужно. Плативка нужна только если есть б5. Если решите все таки ее взять, то не забудьте отключить платный смс. Но при наличии вики ее использование равно нулю.
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:13
Stringer
Старый иб еще полклбчабт или тока тазтую?
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:16
Они параллельно работают. Откройте сберсчет еще (можно несколько). Тот же нал и валюту с вики снять - комиссия, а со сберов - бесплатно.
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