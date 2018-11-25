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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2099210021012102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:46

  Stringer написав:Страховки отключаем сразу, смс бесплатные. Лимиты заявлением на постоянной основе. К викенду дополнительно ничего открывать не нужно. Плативка нужна только если есть б5. Если решите все таки ее взять, то не забудьте отключить платный смс. Но при наличии вики ее использование равно нулю.

Подскажите зачем нужна плативка?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:48

  Ivanhoe написав:
  Stringer написав:Страховки отключаем сразу, смс бесплатные. Лимиты заявлением на постоянной основе. К викенду дополнительно ничего открывать не нужно. Плативка нужна только если есть б5. Если решите все таки ее взять, то не забудьте отключить платный смс. Но при наличии вики ее использование равно нулю.

Подскажите зачем нужна плативка?

Карта під депо - % знімати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Ivanhoe написав:Подскажите зачем нужна плативка?

Карта під депо - % знімати.

То есть если использовать Б5 только как кредитную - плативка не обязательна, правильно?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:02

правильно

  Ivanhoe написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ivanhoe написав:Подскажите зачем нужна плативка?

Карта під депо - % знімати.

То есть если использовать Б5 только как кредитную - плативка не обязательна, правильно?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Ivanhoe написав:Подскажите зачем нужна плативка?

Для обналичивания тела депо и %% в любом АТМ Неньки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  wig написав:Тот же нал и валюту с вики снять - комиссия, а со сберов - бесплатно.

Нет, снятие своих средств вне зависимости от валюты будет без комиссии (п.3.2.1)
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:53

sauvignon 3.2.1 - это свой банкомат.
Валюту так не снимешь.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:17

wig
Валюту снимать только в кассе - там 15 гривен за снятие. Вроде с ощадного в кассе бесплатно.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:31

поплакаться, что ли

в тас2ю подвязана карта мони.
сделал пополнение ощадного чере тас2ю, удобно же- в один тык ;)
не дошло, после 2х дней раздумий потребовали запрс от мони

чат мони с боем принял заявку и пообещал шо его спецы все порешают
звонок спеца мони- пишем письмо тасу, в теч.30дней все вернем
нда
v57
 
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