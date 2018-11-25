ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:46
Stringer написав:
Страховки отключаем сразу, смс бесплатные. Лимиты заявлением на постоянной основе. К викенду дополнительно ничего открывать не нужно. Плативка нужна только если есть б5. Если решите все таки ее взять, то не забудьте отключить платный смс. Но при наличии вики ее использование равно нулю.
Подскажите зачем нужна плативка?
Ivanhoe
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:48
Ivanhoe написав: Stringer написав:
Страховки отключаем сразу, смс бесплатные. Лимиты заявлением на постоянной основе. К викенду дополнительно ничего открывать не нужно. Плативка нужна только если есть б5. Если решите все таки ее взять, то не забудьте отключить платный смс. Но при наличии вики ее использование равно нулю.
Подскажите зачем нужна плативка?
Карта під депо - % знімати.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:57
Квесторе_поверніться написав: Ivanhoe написав:
Подскажите зачем нужна плативка?
Карта під депо - % знімати.
То есть если использовать Б5 только как кредитную - плативка не обязательна, правильно?
Ivanhoe
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:02
правильно
Ivanhoe написав: Квесторе_поверніться написав: Ivanhoe написав:
Подскажите зачем нужна плативка?
Карта під депо - % знімати.
То есть если использовать Б5 только как кредитную - плативка не обязательна, правильно?
Flamingo
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:04
Ivanhoe написав:
Подскажите зачем нужна плативка?
Для обналичивания тела депо и %% в любом АТМ Неньки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 26 лис, 2018 14:29
wig написав:
Тот же нал и валюту с вики снять - комиссия, а со сберов - бесплатно.
Нет, снятие своих средств вне зависимости от валюты будет без комиссии (
п.3.2.1
)
sauvignon
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Додано: Пон 26 лис, 2018 14:53
sauvignon 3.2.1 - это свой банкомат. Валюту так не снимешь.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:17
wig Валюту снимать только в кассе - там 15 гривен за снятие. Вроде с ощадного в кассе бесплатно.
Amid
Повідомлень: 849
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1
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:31
в тас2ю подвязана карта мони.
сделал пополнение ощадного чере тас2ю, удобно же- в один тык
не дошло, после 2х дней раздумий потребовали запрс от мони
чат мони с боем принял заявку и пообещал шо его спецы все порешают
звонок спеца мони- пишем письмо тасу, в теч.30дней все вернем
нда
v57
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Подякував: 68 раз.
Подякували: 133 раз.
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