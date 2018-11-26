clientage
не
маю часу і натхнення
я ж поплакаться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:30
Тоже поплачусь.
Пришла таки смс с кредлимом по Б5.
Налили аж 1к.
Его реально как то раскачать ?
Или отправить на полку, простить и забыть ?
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:31
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:44
Открыл weekend онлайн, ответил на вопросы, анкету заполнил, на работу звонили, одобрили кредлимит. Вроде все ок. Звонит мальчик из отделения и сначала просит приехать подписать договор именно сегодня, а когда я отказываюсь (я как бы и не в городе сейчас) - прямо требует, что я должен именно сегодня. В чем причина такой горячности, никто не знает?
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:51
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:54
Ви отримали практично максимум, отримати більше - це майже як виграти у лотерею. Чи відмовлятися добровільно від робочого інструменту вирішувати вам, але з 1к можна отримати значно більше, ніж з 0 грн.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:14
Весной этого года мне (как и многим другим) по Вике подняли кредлим с 1,5к до 5к.
При этом - я ей практически не пользовался.
Потому и вопрос - стоит ли качать Б5 или тупо ждать приступов щедрости ?
И до скольки реально раскачать Б5 ?
Есть у кого то по Б5 хотя бы 10к ?
Так как получить через полгода раскачки вместо 1к аж целые 2к - совсем не интересно
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:17
Да.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:17
mustbe
Особисто я сенсу у качі заради качу не бачу, бо є стійке враження, що вони усім піднімають на фіксований коефіцієнт, не дивлячись на історію використання. Користуйтеся виходячи з економічної доцільності.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:18
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