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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2100210121022103

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:58

clientage
не
маю часу і натхнення

я ж поплакаться :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:30

Тоже поплачусь.
Пришла таки смс с кредлимом по Б5.
Налили аж 1к.
Его реально как то раскачать ?
Или отправить на полку, простить и забыть ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:31

  mustbe написав:Тоже поплачусь.
Пришла таки смс с кредлимом по Б5.
Налили аж 1к.
Его реально как то раскачать ?
Или отправить на полку, простить и забыть ?

качайте - раз в пол года кому-нибудь поднимают
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:44

Открыл weekend онлайн, ответил на вопросы, анкету заполнил, на работу звонили, одобрили кредлимит. Вроде все ок. Звонит мальчик из отделения и сначала просит приехать подписать договор именно сегодня, а когда я отказываюсь (я как бы и не в городе сейчас) - прямо требует, что я должен именно сегодня. В чем причина такой горячности, никто не знает?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:51

  mustbe написав:Тоже поплачусь.
Пришла таки смс с кредлимом по Б5.
Налили аж 1к.
Его реально как то раскачать ?
Или отправить на полку, простить и забыть ?

мне повысили через 3 месяца до 3к, лимит гасился за месяц 5-10 раз.Вику открыл неделю назад, просил 5к, дали 5к.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:54

  mustbe написав:Тоже поплачусь.
Пришла таки смс с кредлимом по Б5.
Налили аж 1к.
Его реально как то раскачать ?
Или отправить на полку, простить и забыть ?

Ви отримали практично максимум, отримати більше - це майже як виграти у лотерею. Чи відмовлятися добровільно від робочого інструменту вирішувати вам, але з 1к можна отримати значно більше, ніж з 0 грн.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:14

Весной этого года мне (как и многим другим) по Вике подняли кредлим с 1,5к до 5к.
При этом - я ей практически не пользовался.
Потому и вопрос - стоит ли качать Б5 или тупо ждать приступов щедрости ?
И до скольки реально раскачать Б5 ?
Есть у кого то по Б5 хотя бы 10к ?
Так как получить через полгода раскачки вместо 1к аж целые 2к - совсем не интересно
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:17

  Amid написав:wig
Валюту снимать только в кассе - там 15 гривен за снятие. Вроде с ощадного в кассе бесплатно.

Да.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:17

mustbe
Особисто я сенсу у качі заради качу не бачу, бо є стійке враження, що вони усім піднімають на фіксований коефіцієнт, не дивлячись на історію використання. Користуйтеся виходячи з економічної доцільності.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:18

  mustbe написав:Есть у кого то по Б5 хотя бы 10к ?

Есть. Десятка - не предел.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3653
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 227 раз.
 
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  #<1 ... 2100210121022103
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