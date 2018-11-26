Kritik,
1) заказывали именную карту или карту мгновенного выпуска?
2) этот мальчик точно работник Таси? Ибо на прошлой неделе здесь жаловались, что после оформления кредитной карты Вики посыпался шквал спама от микрозаймов не только через СМС, но и звонками.
Метод лохотрона по звонку: придите и подпишите договор на выдачу кредита...
Кстати, по Вике выпустили карту без кредитного лимита. В пятницу оставил заявку на Плативку и Б5. Сегодня пока получил две СМС с уникальными акциями от микрозаймов CreditPlus.ua и E-groshi.com
Такое ощущение, что я не в банк обратился...