Додано: Пон 26 лис, 2018 19:54

Был в среду в отделении и заказал Вику. Потом вечером увидел, что в латинском имени наделали кучу ошибок, приехал в четверг в отделение решить эту проблему. Долго созванивался манагер с главным офисом, писали какие-то служебки. В общем, отксерили мой загран и отпустили, сказали, что позвонят, если будет нужна моя подпись (оставался один день пятницы в рамках акции на бесплатное оформление вики). Сегодня сообщили телефоном, что не успели они оформить правильную карту в период акции (теперь только платно с абонкой). Предлагают мгновенку Б5 с кредлимитом 0, а под новый год обещают еще одну какую-то подобную ахцию по Вике, тогда и выпустят (или весной еще должна быть акция).



Кто что знает про будущую акцию? Имеет ли смысл оформлять на месяц мгновенку Б5? Можно ли просто Ощадный открыть? На него можно СЕПом гривну кидать? Мне сейчас нужны реквизиты гривневого счета на вход, с которого я потом мог-бы перекинуть на Вику. Как лучше поступить?

Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.