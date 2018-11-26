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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2102210321042105>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Kritik написав:прямо требует, что я должен именно сегодня. В чем причина такой горячности, никто не знает?
Kritik,
1) заказывали именную карту или карту мгновенного выпуска?
2) этот мальчик точно работник Таси? Ибо на прошлой неделе здесь жаловались, что после оформления кредитной карты Вики посыпался шквал спама от микрозаймов не только через СМС, но и звонками.

Метод лохотрона по звонку: придите и подпишите договор на выдачу кредита...

Кстати, по Вике выпустили карту без кредитного лимита. В пятницу оставил заявку на Плативку и Б5. Сегодня пока получил две СМС с уникальными акциями от микрозаймов CreditPlus.ua и E-groshi.com
Такое ощущение, что я не в банк обратился...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:54

Был в среду в отделении и заказал Вику. Потом вечером увидел, что в латинском имени наделали кучу ошибок, приехал в четверг в отделение решить эту проблему. Долго созванивался манагер с главным офисом, писали какие-то служебки. В общем, отксерили мой загран и отпустили, сказали, что позвонят, если будет нужна моя подпись (оставался один день пятницы в рамках акции на бесплатное оформление вики). Сегодня сообщили телефоном, что не успели они оформить правильную карту в период акции (теперь только платно с абонкой). Предлагают мгновенку Б5 с кредлимитом 0, а под новый год обещают еще одну какую-то подобную ахцию по Вике, тогда и выпустят (или весной еще должна быть акция).

Кто что знает про будущую акцию? Имеет ли смысл оформлять на месяц мгновенку Б5? Можно ли просто Ощадный открыть? На него можно СЕПом гривну кидать? Мне сейчас нужны реквизиты гривневого счета на вход, с которого я потом мог-бы перекинуть на Вику. Как лучше поступить?
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:51

  -rx- написав:Был в среду в отделении и заказал Вику. Потом вечером увидел, что в латинском имени наделали кучу ошибок, приехал в четверг в отделение решить эту проблему. Долго созванивался манагер с главным офисом, писали какие-то служебки. В общем, отксерили мой загран и отпустили, сказали, что позвонят, если будет нужна моя подпись (оставался один день пятницы в рамках акции на бесплатное оформление вики). Сегодня сообщили телефоном, что не успели они оформить правильную карту в период акции (теперь только платно с абонкой). Предлагают мгновенку Б5 с кредлимитом 0, а под новый год обещают еще одну какую-то подобную ахцию по Вике, тогда и выпустят (или весной еще должна быть акция).

Кто что знает про будущую акцию? Имеет ли смысл оформлять на месяц мгновенку Б5? Можно ли просто Ощадный открыть? На него можно СЕПом гривну кидать? Мне сейчас нужны реквизиты гривневого счета на вход, с которого я потом мог-бы перекинуть на Вику. Как лучше поступить?

Б5 без лимита не оформляется - соглашайтесь на б5, может дадут лимит, а это минимум на месяц 5% за коммуналку
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:17

Заканчивается срок действия карты. Заказал перевыпуск через КЦ - сказали ждать смс. После получения смс надо в отделении идти к менеджерам или сразу в кассу? Кто недавно получал перевыпущенный пластик - каков сейчас механизм получения карты?
Навигатор
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:27

  Навигатор написав:Заканчивается срок действия карты. Заказал перевыпуск через КЦ - сказали ждать смс. После получения смс надо в отделении идти к менеджерам или сразу в кассу? Кто недавно получал перевыпущенный пластик - каков сейчас механизм получения карты?

В касу.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:00

господа, зарегился в таз-24 ... внутри вс' пусто - тока бонусній счет 0 грн. .. викенда и сбера нет - это как? в тазтую всё видно
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:10

  IMPRINTER написав:господа, зарегился в таз-24 ... внутри вс' пусто - тока бонусній счет 0 грн. .. викенда и сбера нет - это как?

выйти и зайти по новой
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:17

  IMPRINTER написав:господа, зарегился в таз-24 ... внутри вс' пусто - тока бонусній счет 0 грн. .. викенда и сбера нет - это как? в тазтую всё видно

В ТАС24 вкладка с домиком работает как "обновить состояние счетов".
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:11

  mustbe написав:Есть у кого то по Б5 хотя бы 10к ?

Відкривав депо в $. В навантаження до двох платівок дали ще й Б5 з 20к ліміту.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:12

  IMPRINTER написав:господа, зарегился в таз-24 ... внутри вс' пусто - тока бонусній счет 0 грн. .. викенда и сбера нет - это как? в тазтую всё видно

Свинота, наконец заглянула и сюда. :mrgreen:
Тас24 тупит постоянно, плюс минус пару часов, не обращайте внимание.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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