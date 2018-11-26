У меня больше 10кmustbe написав:И до скольки реально раскачать Б5 ?
Есть у кого то по Б5 хотя бы 10к ?
С 1к обычно повышают до 5к, а дальше удваивают
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:20
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
У меня больше 10к
С 1к обычно повышают до 5к, а дальше удваивают
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:26
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:47
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Вика существует давно, но у меня не было. Не интересовался условиями по причине не желания получения ненужных знаний. Получил и что? Где описание? Где FAQ?
Мне не понятно почему кредитный счёт б5 отображается, а к/с Вики нет - это не логично. Как делать перевод между счетами?
Почему на сайте нет всего этого разжёванного? Продукт нестандартный, нужны минимальные вводные. Где они?
Это не первый пример на рынке по выпуску толкового продукта, который может умереть по причине недостаточно продвижения и акценте на преимуществах.
Размер имеет значение.
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:50
Для меня карта просто бомба, на всех неизвестных платежах пользуюсь только ей, главное на дебите-кредите организовать нужную сумму, а дальше алгоритм Вики обеспечит наибольшую выгоду.
Не хотите разбираться, сложно? Закройте карту, Вам это не нужно.
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