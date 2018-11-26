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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:20
mustbe написав:И до скольки реально раскачать Б5 ?
Есть у кого то по Б5 хотя бы 10к ?
У меня больше 10к
С 1к обычно повышают до 5к, а дальше удваивают
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Faceless
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:26
Faceless написав:
mustbe написав:И до скольки реально раскачать Б5 ?
Есть у кого то по Б5 хотя бы 10к ?
У меня больше 10к
С 1к обычно повышают до 5к, а дальше удваивают
У мене 1к було,потім 2к,потім 4к. Цього року ліміт ще не збільшували
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tarasum
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:47
curiousobro написав: 2XL написав: Фантом написав:
Всё вам правильно написали.
Похоже - бесплатно получать эту карту дорого. Банк должен доплачивать за вынос мозга )
Какой вы тут вынос мозга увидели?
Раздельные счета это реально круто. Подобный продукт я знаю только у ситибанка. Там выбираешь текущий активный счет для карты, тут есть правила списания.
Несколько счетов на одной карте, разделение наловых и безналовых потоков по разным счетам, удобная система лимитирования - есть наловые, магазинские, интернет и п2п лимиты. При наличии лимита - вообще круто получается. С лимитом она стоит каждой гривны абонки, не смотря на то что я получил ее по акции.
Вика существует давно, но у меня не было. Не интересовался условиями по причине не желания получения ненужных знаний. Получил и что? Где описание? Где FAQ?
Мне не понятно почему кредитный счёт б5 отображается, а к/с Вики нет - это не логично. Как делать перевод между счетами?
Почему на сайте нет всего этого разжёванного? Продукт нестандартный, нужны минимальные вводные. Где они?
Это не первый пример на рынке по выпуску толкового продукта, который может умереть по причине недостаточно продвижения и акценте на преимуществах.
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:50
2XL написав:
Вика существует давно, но у меня не было. Не интересовался условиями по причине не желания получения ненужных знаний. Получил и что? Где описание? Где FAQ?
Мне не понятно почему кредитный счёт б5 отображается, а к/с Вики нет - это не логично. Как делать перевод между счетами?
Почему на сайте нет всего этого разжёванного? Продукт нестандартный, нужны минимальные вводные. Где они?
Это не первый пример на рынке по выпуску толкового продукта, который может умереть по причине недостаточно продвижения и акценте на преимуществах.
Для меня карта просто бомба, на всех неизвестных платежах пользуюсь только ей, главное на дебите-кредите организовать нужную сумму, а дальше алгоритм Вики обеспечит наибольшую выгоду.
Не хотите разбираться, сложно? Закройте карту, Вам это не нужно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 27 лис, 2018 00:45
2XL написав:
Вика существует давно, но у меня не было. Не интересовался условиями по причине не желания получения ненужных знаний. Получил и что? Где описание? Где FAQ?
Мне не понятно почему кредитный счёт б5 отображается, а к/с Вики нет - это не логично. Как делать перевод между счетами?
Почему на сайте нет всего этого разжёванного? Продукт нестандартный, нужны минимальные вводные. Где они?
Это не первый пример на рынке по выпуску толкового продукта, который может умереть по причине недостаточно продвижения и акценте на преимуществах.
Ну вот такая она Тася - выпустила клёвый продукт, а маркетинг не дорабатывает.
Та же Алла по маркетингу гораздо грамотнее, хотя в совокупности преимуществ уступает Вике по всем фронтам.
Вы видели таблички по принципу проводок по счетам? Это в принципе и все, что надо знать по большому счету. То что она выгоднее всего на выходных и так понятно.
Кредитный счёт в кредитах. Погашение там же или сепом напрямую.
Дебетные счета в счетах.
Непонятно,что там вам сложного показалось.
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curiousobro
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Додано: Вів 27 лис, 2018 08:22
mustbe написав:
Весной этого года мне (как и многим другим) по Вике подняли кредлим с 1,5к до 5к.
При этом - я ей практически не пользовался.
Потому и вопрос - стоит ли качать Б5 или тупо ждать приступов щедрости ?
И до скольки реально раскачать Б5 ?
Есть у кого то по Б5 хотя бы 10к ?
Так как получить через полгода раскачки вместо 1к аж целые 2к - совсем не интересно
За 2 с лишним года:5》10》20
Иногда пользовался активно, во время улучшенного питания от мони: не юзал вовсе, ну, сейчас -понятно: по полной.
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guntherhouse777
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