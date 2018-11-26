Додано: Пон 26 лис, 2018 23:47

curiousobro написав: 2XL написав: Фантом написав: Всё вам правильно написали. Всё вам правильно написали. Похоже - бесплатно получать эту карту дорого. Банк должен доплачивать за вынос мозга ) Похоже - бесплатно получать эту карту дорого. Банк должен доплачивать за вынос мозга )

Какой вы тут вынос мозга увидели?

Раздельные счета это реально круто. Подобный продукт я знаю только у ситибанка. Там выбираешь текущий активный счет для карты, тут есть правила списания.

Несколько счетов на одной карте, разделение наловых и безналовых потоков по разным счетам, удобная система лимитирования - есть наловые, магазинские, интернет и п2п лимиты. При наличии лимита - вообще круто получается. С лимитом она стоит каждой гривны абонки, не смотря на то что я получил ее по акции. Какой вы тут вынос мозга увидели?Раздельные счета это реально круто. Подобный продукт я знаю только у ситибанка. Там выбираешь текущий активный счет для карты, тут есть правила списания.Несколько счетов на одной карте, разделение наловых и безналовых потоков по разным счетам, удобная система лимитирования - есть наловые, магазинские, интернет и п2п лимиты. При наличии лимита - вообще круто получается. С лимитом она стоит каждой гривны абонки, не смотря на то что я получил ее по акции.

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