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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2103210421052106

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:02

Aps да вроде нормально всё, проверяйте у себя как погасились
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:08

  curiousobro написав:
  Aps написав:По Б5 в выписке Тас24 за сегодня появились начисленные %%. (
Индивидуально это или еще кому "повезло"?
КЦ даже заявку принимать не хочет. (


В выписке только операции проведенные и в блоке.
Какой текст начисленных прОцентов?


В выписке по Б5 на закладке кредиты в ТАС 24 нет информации о блоках.
Текст такой "Нарахування за відсотками"
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:13

  Aps написав:
  curiousobro написав:
  Aps написав:По Б5 в выписке Тас24 за сегодня появились начисленные %%. (
Индивидуально это или еще кому "повезло"?
КЦ даже заявку принимать не хочет. (


В выписке только операции проведенные и в блоке.
Какой текст начисленных прОцентов?


В выписке по Б5 на закладке кредиты в ТАС 24 нет информации о блоках.
Текст такой "Нарахування за відсотками"


Ну вы ж уточняйте :)
В выписке по кредиту тоже никаких прОцентов.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:21

  Кассандра написав:Aps да вроде нормально всё, проверяйте у себя как погасились



Погасил в субботу с ощадного.
Больше всего "нравится" что в КЦ слабо понимая суть процесса даже не хотят заявку создавать. Некоторые несут откровенну чушь. А особо "одаренные" даже трубку бросают. (
Тут вопрос не в сумме. Она совсем не критична.
Просто не понятно в чем проблема создать заявку, детально рассмотреть и если окажется что гдето клиент ошибся погазать где?
А так как в глухую стенку бьешся. (
Насчитаем что хотим и это ваши проблемы идите с ними куда хотите?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

С прошлого четверга не могу получить заказанную неименную Weekend - нет пластика :(
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:40

  Ferlakur написав:С прошлого четверга не могу получить заказанную неименную Weekend - нет пластика :(


а шо вы хотели, аХция :D
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:53

  Ferlakur написав:С прошлого четверга не могу получить заказанную неименную Weekend - нет пластика :(

Перекантовуйтесь на іменну.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:17

  Aps написав:
  Кассандра написав:Aps да вроде нормально всё, проверяйте у себя как погасились


Погасил в субботу с ощадного.
Больше всего "нравится" что в КЦ слабо понимая суть процесса даже не хотят заявку создавать. Некоторые несут откровенну чушь. А особо "одаренные" даже трубку бросают. (
Тут вопрос не в сумме. Она совсем не критична.
Просто не понятно в чем проблема создать заявку, детально рассмотреть и если окажется что гдето клиент ошибся погазать где?
А так как в глухую стенку бьешся. (
Насчитаем что хотим и это ваши проблемы идите с ними куда хотите?

Гасились в тас24 или тас2ю? В любом случае торбите поддержку, а лучше попросите оф. преда - он сейчас молодец, 100% поможет!
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:43

  Кассандра написав:Гасились в тас24 или тас2ю? В любом случае торбите поддержку, а лучше попросите оф. преда - он сейчас молодец, 100% поможет!


В ТАС 24.
По вике проблем нет в аналогичной ситуации.
Есть подозрение что как то некорректно перебросили остатки с 2625 на 2620.

Уже наверное со всей поддержкой пообщались. ) Заявку так и не оформили.
Схожу в отделение. КЦ все туда меня отправляло.
Если оф.пред молодец то пусть поможет. Данные у него должны быть. Когда то обращались на заре карточных кредитов банка. )
Кстати может расскажет еще как можно повлиять на сотрудников КЦ?
Ну просто кошмар какой то с ними общаться. (
Aps
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