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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:08
В выписке по Б5 на закладке кредиты в ТАС 24 нет информации о блоках.
Текст такой "Нарахування за відсотками"
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:13
Ну вы ж уточняйте
В выписке по кредиту тоже никаких прОцентов.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:21
Погасил в субботу с ощадного.
Больше всего "нравится" что в КЦ слабо понимая суть процесса даже не хотят заявку создавать. Некоторые несут откровенну чушь. А особо "одаренные" даже трубку бросают. (
Тут вопрос не в сумме. Она совсем не критична.
Просто не понятно в чем проблема создать заявку, детально рассмотреть и если окажется что гдето клиент ошибся погазать где?
А так как в глухую стенку бьешся. (
Насчитаем что хотим и это ваши проблемы идите с ними куда хотите?
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:33
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
С прошлого четверга не могу получить заказанную неименную Weekend - нет пластика
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:40
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:53
Перекантовуйтесь на іменну.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:17
Гасились в тас24 или тас2ю? В любом случае торбите поддержку, а лучше попросите оф. преда - он сейчас молодец, 100% поможет!
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:43
В ТАС 24.
По вике проблем нет в аналогичной ситуации.
Есть подозрение что как то некорректно перебросили остатки с 2625 на 2620.
Уже наверное со всей поддержкой пообщались. ) Заявку так и не оформили.
Схожу в отделение. КЦ все туда меня отправляло.
Если оф.пред молодец то пусть поможет. Данные у него должны быть. Когда то обращались на заре карточных кредитов банка. )
Кстати может расскажет еще как можно повлиять на сотрудников КЦ?
Ну просто кошмар какой то с ними общаться. (
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