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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2104210521062107

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Нахирячили счетов для вики с 2620 навзамен 2625
Будте осторожны при отправке.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:02

  Stringer написав:
  Aps написав:Ну вот я их вообще не слушаю при проблемах. Дозваниваюсь, меня спрашивают по какому вопросу, говорю оставить заявку на рассмотрение технического специалиста, после чего диктую суть. Если курица начинает что то вякать, я ей спокойно говорю, что она оператор кц, а не тех специалист, а я хочу оставить заявку для рассмотрения вопроса техническим специлистом.


Так в том то и дело что не хотят с завидным упорством. Все до одного талдычат: "У нас нет основания подать заявку. Обращайтесь в отделение. Оформляете там запрос в письменном виде".
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:21

  Aps написав:
  Stringer написав:
  Aps написав:Ну вот я их вообще не слушаю при проблемах. Дозваниваюсь, меня спрашивают по какому вопросу, говорю оставить заявку на рассмотрение технического специалиста, после чего диктую суть. Если курица начинает что то вякать, я ей спокойно говорю, что она оператор кц, а не тех специалист, а я хочу оставить заявку для рассмотрения вопроса техническим специлистом.


Так в том то и дело что не хотят с завидным упорством. Все до одного талдычат: "У нас нет основания подать заявку. Обращайтесь в отделение. Оформляете там запрос в письменном виде".

Может у них именно по процентам и задолженностям по кредитам есть какие то особые инструкции.
Я уже не помню в каком банке, но мне говорили, что по неправомерно начисленным процентам штрафам и пеням кц ответов не даёт
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:С прошлого четверга не могу получить заказанную неименную Weekend - нет пластика :(

Перекантовуйтесь на іменну.

Та хрін його знає, зараз переграю на іменну, а тут пластик підвезуть, а іменної ще невідомо скільки чекати. І на гарячці кажуть, шо не можна переграти... у відділенні казали шо можна, але ето нє точно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:38

  Stringer написав:Я уже не помню в каком банке, но мне говорили, что по неправомерно начисленным процентам штрафам и пеням кц ответов не даёт


Так и мне то не нужен от них ответ тот час.
Работник КЦ это первая линия поддержки.
Его задача консультация клиента и решения стандартных вопрос типа блокировки карты.
По более сложным вопросам они должны эту преблему передавать на 2-й, а те возможно 3-й уровень поддержки.
Если банк хочет быть клиенто-ориентированным, то для него не должен быть важен канал каким клиент сообщает о своей проблеме. Главное идентификация и удобства клиента.
Но тут видать 1-й линия настолько заботливая что просто не хочет когото еще работой нагружать. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:03

  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:С прошлого четверга не могу получить заказанную неименную Weekend - нет пластика :(

Перекантовуйтесь на іменну.

Та хрін його знає, зараз переграю на іменну, а тут пластик підвезуть, а іменної ще невідомо скільки чекати. І на гарячці кажуть, шо не можна переграти... у відділенні казали шо можна, але ето нє точно.

Переграти можна завжди, але зміна коней на переправі може коштувати 365 грн (див. вище історію про зміну написання імені та прізвища).
  Aps написав:Если оф.пред молодец то пусть поможет. Данные у него должны быть. Когда то обращались на заре карточных кредитов банка. )
Кстати может расскажет еще как можно повлиять на сотрудников КЦ?
Ну просто кошмар какой то с ними общаться. (

Напишіть йому у ПП. Якщо ви вже увесь КЦ перетрусили, то з вас станеться написати представнику свої дані і дати лінк на пост з описом проблеми. Представник тут буває набігами і не факт, що побачить ваше повідомлення на гілці серед флуду - ПП значно надійніший спосіб комунікації.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 2104210521062107
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