Нахирячили счетов для вики с 2620 навзамен 2625
Будте осторожны при отправке.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 13:01
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Нахирячили счетов для вики с 2620 навзамен 2625
Будте осторожны при отправке.
Додано: Вів 27 лис, 2018 13:02
Так в том то и дело что не хотят с завидным упорством. Все до одного талдычат: "У нас нет основания подать заявку. Обращайтесь в отделение. Оформляете там запрос в письменном виде".
Додано: Вів 27 лис, 2018 13:21
Может у них именно по процентам и задолженностям по кредитам есть какие то особые инструкции.
Я уже не помню в каком банке, но мне говорили, что по неправомерно начисленным процентам штрафам и пеням кц ответов не даёт
Додано: Вів 27 лис, 2018 13:33
Та хрін його знає, зараз переграю на іменну, а тут пластик підвезуть, а іменної ще невідомо скільки чекати. І на гарячці кажуть, шо не можна переграти... у відділенні казали шо можна, але ето нє точно.
Додано: Вів 27 лис, 2018 13:38
Так и мне то не нужен от них ответ тот час.
Работник КЦ это первая линия поддержки.
Его задача консультация клиента и решения стандартных вопрос типа блокировки карты.
По более сложным вопросам они должны эту преблему передавать на 2-й, а те возможно 3-й уровень поддержки.
Если банк хочет быть клиенто-ориентированным, то для него не должен быть важен канал каким клиент сообщает о своей проблеме. Главное идентификация и удобства клиента.
Но тут видать 1-й линия настолько заботливая что просто не хочет когото еще работой нагружать.
Додано: Вів 27 лис, 2018 14:03
Переграти можна завжди, але зміна коней на переправі може коштувати 365 грн (див. вище історію про зміну написання імені та прізвища).
Напишіть йому у ПП. Якщо ви вже увесь КЦ перетрусили, то з вас станеться написати представнику свої дані і дати лінк на пост з описом проблеми. Представник тут буває набігами і не факт, що побачить ваше повідомлення на гілці серед флуду - ПП значно надійніший спосіб комунікації.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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