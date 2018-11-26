Aps написав:Ну вот я их вообще не слушаю при проблемах. Дозваниваюсь, меня спрашивают по какому вопросу, говорю оставить заявку на рассмотрение технического специалиста, после чего диктую суть. Если курица начинает что то вякать, я ей спокойно говорю, что она оператор кц, а не тех специалист, а я хочу оставить заявку для рассмотрения вопроса техническим специлистом.
Так в том то и дело что не хотят с завидным упорством. Все до одного талдычат: "У нас нет основания подать заявку. Обращайтесь в отделение. Оформляете там запрос в письменном виде".
Aps написав:Ну вот я их вообще не слушаю при проблемах. Дозваниваюсь, меня спрашивают по какому вопросу, говорю оставить заявку на рассмотрение технического специалиста, после чего диктую суть. Если курица начинает что то вякать, я ей спокойно говорю, что она оператор кц, а не тех специалист, а я хочу оставить заявку для рассмотрения вопроса техническим специлистом.
Так в том то и дело что не хотят с завидным упорством. Все до одного талдычат: "У нас нет основания подать заявку. Обращайтесь в отделение. Оформляете там запрос в письменном виде".
Может у них именно по процентам и задолженностям по кредитам есть какие то особые инструкции. Я уже не помню в каком банке, но мне говорили, что по неправомерно начисленным процентам штрафам и пеням кц ответов не даёт
Ferlakur написав:С прошлого четверга не могу получить заказанную неименную Weekend - нет пластика
Перекантовуйтесь на іменну.
Та хрін його знає, зараз переграю на іменну, а тут пластик підвезуть, а іменної ще невідомо скільки чекати. І на гарячці кажуть, шо не можна переграти... у відділенні казали шо можна, але ето нє точно.
Stringer написав:Я уже не помню в каком банке, но мне говорили, что по неправомерно начисленным процентам штрафам и пеням кц ответов не даёт
Так и мне то не нужен от них ответ тот час. Работник КЦ это первая линия поддержки. Его задача консультация клиента и решения стандартных вопрос типа блокировки карты. По более сложным вопросам они должны эту преблему передавать на 2-й, а те возможно 3-й уровень поддержки. Если банк хочет быть клиенто-ориентированным, то для него не должен быть важен канал каким клиент сообщает о своей проблеме. Главное идентификация и удобства клиента. Но тут видать 1-й линия настолько заботливая что просто не хочет когото еще работой нагружать.
Ferlakur написав:С прошлого четверга не могу получить заказанную неименную Weekend - нет пластика
Перекантовуйтесь на іменну.
Та хрін його знає, зараз переграю на іменну, а тут пластик підвезуть, а іменної ще невідомо скільки чекати. І на гарячці кажуть, шо не можна переграти... у відділенні казали шо можна, але ето нє точно.
Переграти можна завжди, але зміна коней на переправі може коштувати 365 грн (див. вище історію про зміну написання імені та прізвища).
Aps написав:Если оф.пред молодец то пусть поможет. Данные у него должны быть. Когда то обращались на заре карточных кредитов банка. ) Кстати может расскажет еще как можно повлиять на сотрудников КЦ? Ну просто кошмар какой то с ними общаться. (
Напишіть йому у ПП. Якщо ви вже увесь КЦ перетрусили, то з вас станеться написати представнику свої дані і дати лінк на пост з описом проблеми. Представник тут буває набігами і не факт, що побачить ваше повідомлення на гілці серед флуду - ПП значно надійніший спосіб комунікації.
А где на сайте банка табличка с порядком списания средств в разных случаях (там если оплата картой, то сначала за кредитные, потом за свои и т.д.)? Именно на сайте (сама картинка с табличкой у меня имеется). Откуда она вытянута? И для каких карт действительна?
Ferlakur написав:А где на сайте банка табличка с порядком списания средств в разных случаях (там если оплата картой, то сначала за кредитные, потом за свои и т.д.)? Именно на сайте (сама картинка с табличкой у меня имеется). Откуда она вытянута? И для каких карт действительна?
Нету ее на сайте. Это инсайд. Искать надо в правилах пользования Викой в каком то талмуде на сайте. Не парьтесь, проверено - табличка работает.