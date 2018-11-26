|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:06
Ferlakur написав: Охотник на деньги написав:
Погашал вчера:
сберегательный -> плативка -> WC
Зачем плативка?...
Так на кредитный 2909 (WC) со сберегательного не перекинешь.
И проблема не по WC, а по Б5.
Востаннє редагувалось Охотник на деньги
в Вів 27 лис, 2018 16:06, всього редагувалось 1 раз.
-
Охотник на деньги
-
-
- Повідомлень: 640
- З нами з: 19.12.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:06
Охотник на деньги написав:
Не индивидуально, мне тоже повезло
Причём по WC начисленных процентов нет.
Обращались куда с проблемой?
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2337
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:07
Aps написав: Охотник на деньги написав:
Не индивидуально, мне тоже повезло
Причём по WC начисленных процентов нет.
Обращались куда с проблемой?
Пока нет, вот только сейчас зашёл в ТАС24, увидел начисленные проценты и сразу пошёл на форум, а здесь ВЫ со своим сообщением.
На всякий случай перепроверил ДКБО, его не меняли:
8.1.19. Клієнт зобов’язаний щомісячно до 16:00 години за київським часом 25 числа
кожного місяця, або до 16:00 години за київським часом іншої дати, яка передбачена
Тарифами/ умовами відповідного Сервісу з розстрочки платежу, сплачувати
(забезпечувати на Поточному рахунку з використанням платіжної картки) суму
Обов’язкового мінімального Платежу, який включає суму Обов’язкового рівного платежу
(за його наявності), складові якого визначаються у Тарифах. Сума Обов’язкового
мінімального платежу, що підлягає погашенню, вказується у Виписці.
8.1.20. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового
мінімального Платежу, припадає на неробочий день Банка, Клієнт зобов’язується
забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00
години за київським часом робочого дня Банку, наступного за днем, який призначений
для сплати Обов’язкового мінімального Платежу. У випадку якщо день, який
призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, як це вказано в
положеннях цих Правил, припадає на день, якого немає в календарному місяці, Клієнт
зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу до
16.00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, в якому повинно було
відбутися погашення. У випадку порушення Клієнтом умов цього пункту, Клієнт є таким,
що прострочив виконання своїх зобов’язань щодо сплати Обов’язкового мінімального
Платежу, який включає суму Обов’язкового рівного платежу (за його наявності), а
несплачена сума Обов’язкового мінімального платежу є простроченою заборгованістю
Клієнта в наступний робочий день Банку, що йде за днем призначеним для сплати
Обов’язкового мінімального платежу, що визначається згідно з умовами цього пункту.
Востаннє редагувалось Охотник на деньги
в Вів 27 лис, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Охотник на деньги
-
-
- Повідомлень: 640
- З нами з: 19.12.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:12
Охотник на деньги написав:
Так на кредитный 2909 (WC) со сберегательного не перекинешь.
И проблема не по WC, а по Б5.
Всегда можно использовать дебетный Викенда
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22741
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1095 раз.
- Подякували: 5109 раз.
-
- Профіль
-
5
1
2
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:16
Охотник на деньги написав: Aps написав: Охотник на деньги написав:
Не индивидуально, мне тоже повезло
Причём по WC начисленных процентов нет.
Обращались куда с проблемой?
Пока нет, вот только сейчас зашёл в ТАС24, увидел начисленные проценты и сразу пошёл на форум, а здесь ВЫ со своим сообщением.
На всякий случай перепроверил ДКБО, его не меняли:
8.1.19. Клієнт зобов’язаний щомісячно до 16:00 години за київським часом 25 числа
кожного місяця, або до 16:00 години за київським часом іншої дати, яка передбачена
Тарифами/ умовами відповідного Сервісу з розстрочки платежу, сплачувати
(забезпечувати на Поточному рахунку з використанням платіжної картки) суму
Обов’язкового мінімального Платежу, який включає суму Обов’язкового рівного платежу
(за його наявності), складові якого визначаються у Тарифах. Сума Обов’язкового
мінімального платежу, що підлягає погашенню, вказується у Виписці.
8.1.20. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового
мінімального Платежу, припадає на неробочий день Банка, Клієнт зобов’язується
забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00
години за київським часом робочого дня Банку, наступного за днем, який призначений
для сплати Обов’язкового мінімального Платежу. У випадку якщо день, який
призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, як це вказано в
положеннях цих Правил, припадає на день, якого немає в календарному місяці, Клієнт
зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу до
16.00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, в якому повинно було
відбутися погашення. У випадку порушення Клієнтом умов цього пункту, Клієнт є таким,
що прострочив виконання своїх зобов’язань щодо сплати Обов’язкового мінімального
Платежу, який включає суму Обов’язкового рівного платежу (за його наявності), а
несплачена сума Обов’язкового мінімального платежу є простроченою заборгованістю
Клієнта в наступний робочий день Банку, що йде за днем призначеним для сплати
Обов’язкового мінімального платежу, що визначається згідно з умовами цього пункту.
походу регламент сбойнул в этом месяце - пишите представителю
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8463
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 1165 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:07
Aps написав: Охотник на деньги написав:
Не индивидуально, мне тоже повезло
Причём по WC начисленных процентов нет.
Обращались куда с проблемой?
В ТАС24 общался с консультантом, после непродолжительного препирательства в стиле
"Сам дурак", консультант в свою очередь создала запрос на техподдержку.
-
Охотник на деньги
-
-
- Повідомлень: 640
- З нами з: 19.12.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик
, artem17412211
, Сибарит
, Слушатель
, isen
, maxim2014
, Shustoff
, wolt450
, Кочевник
, Вкладчик1234
, Чукча
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|