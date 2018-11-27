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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:47
Всем большой сенкс, уже все подсказали
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:11
Загасить другие карты через тасю,без комиссии, имея плативку и Вику не получится? Только через снятие?
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mihasik
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Додано: Сер 28 лис, 2018 00:28
mihasik написав:
Загасить другие карты через тасю,без комиссии, имея плативку и Вику не получится? Только через снятие?
Якщо вхід через р2р на ваші "інші картки" платний, то не вийде. У мене з моїми картками поки виходить.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 01:21
klug написав: mihasik написав:
Загасить другие карты через тасю,без комиссии, имея плативку и Вику не получится? Только через снятие?
Якщо вхід через р2р на ваші "інші картки" платний, то не вийде. У мене з моїми картками поки виходить.
Вход бесплатный. Выход по п2п с плативки и Вики,исходя из тарифов,платный.
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mihasik
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Додано: Сер 28 лис, 2018 01:32
mihasik написав:
Вход бесплатный. Выход по п2п с плативки и Вики,исходя из тарифов,платный.
А ви відпочиньте, поспіть, зранку тарифи заграють для вас новими барвами. Недостатня кількість сну - біда сучасної людини.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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