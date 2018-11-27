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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2107210821092110

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Всем большой сенкс, уже все подсказали
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Подякували: 1167 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:11

Загасить другие карты через тасю,без комиссии, имея плативку и Вику не получится? Только через снятие?
mihasik
 
Повідомлень: 459
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:28

  mihasik написав:Загасить другие карты через тасю,без комиссии, имея плативку и Вику не получится? Только через снятие?

Якщо вхід через р2р на ваші "інші картки" платний, то не вийде. У мене з моїми картками поки виходить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 01:21

  klug написав:
  mihasik написав:Загасить другие карты через тасю,без комиссии, имея плативку и Вику не получится? Только через снятие?

Якщо вхід через р2р на ваші "інші картки" платний, то не вийде. У мене з моїми картками поки виходить.

Вход бесплатный. Выход по п2п с плативки и Вики,исходя из тарифов,платный.
mihasik
 
Повідомлень: 459
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 01:32

  mihasik написав:Вход бесплатный. Выход по п2п с плативки и Вики,исходя из тарифов,платный.

А ви відпочиньте, поспіть, зранку тарифи заграють для вас новими барвами. Недостатня кількість сну - біда сучасної людини.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2684
З нами з: 18.08.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 359 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 08:14

  mihasik написав:
  klug написав:
  mihasik написав:Загасить другие карты через тасю,без комиссии, имея плативку и Вику не получится? Только через снятие?

Якщо вхід через р2р на ваші "інші картки" платний, то не вийде. У мене з моїми картками поки виходить.

Вход бесплатный. Выход по п2п с плативки и Вики,исходя из тарифов,платный.

С Вики свои точно бесплатно по р2р выходят, плативки у меня нет.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 08:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Покупки, сделанные на выходных с Б5, вчера провелись,
бонусы-то когда дадут?
Ferlakur
 
Повідомлень: 2811
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 08:32

  Ferlakur написав:Покупки, сделанные на выходных с Б5, вчера провелись,
бонусы-то когда дадут?

Сегодня после 21:00
Surz
 
Повідомлень: 44
З нами з: 28.09.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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