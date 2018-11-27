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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:04
Фантом написав: Ferlakur написав:
Покупки, сделанные на выходных с Б5, вчера провелись,
бонусы-то когда дадут?
В тас2ю иногда бывают заскоки и бонусы не отображаются. Посмотрите в тас24.
Там тоже по нулям.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:36
Ferlakur написав: Фантом написав: Ferlakur написав:
Покупки, сделанные на выходных с Б5, вчера провелись,
бонусы-то когда дадут?
В тас2ю иногда бывают заскоки и бонусы не отображаются. Посмотрите в тас24.
Там тоже по нулям.
Значит зайдут сегодня после 21:00
Кто не пьёт, тот не рискует.
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