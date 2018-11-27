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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2108210921102111

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:04

  Фантом написав:
  Ferlakur написав:Покупки, сделанные на выходных с Б5, вчера провелись,
бонусы-то когда дадут?

В тас2ю иногда бывают заскоки и бонусы не отображаются. Посмотрите в тас24.

Там тоже по нулям.
Ferlakur
 
Повідомлень: 2813
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:36

  Ferlakur написав:
  Фантом написав:
  Ferlakur написав:Покупки, сделанные на выходных с Б5, вчера провелись,
бонусы-то когда дадут?

В тас2ю иногда бывают заскоки и бонусы не отображаются. Посмотрите в тас24.

Там тоже по нулям.

Значит зайдут сегодня после 21:00
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:11

  Ferlakur написав:
  Фантом написав:
  Ferlakur написав:Покупки, сделанные на выходных с Б5, вчера провелись,
бонусы-то когда дадут?

В тас2ю иногда бывают заскоки и бонусы не отображаются. Посмотрите в тас24.

Там тоже по нулям.

Ніби ж дійшли висновку, що пройде як за власні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:17

  klug написав:Ніби ж дійшли висновку, що пройде як за власні.

То в суботу, а в неділю ще були витрати, там вже точно за кредитні.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 2108210921102111
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