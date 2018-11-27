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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2109211021112112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  J написав:а как теперь узнать дали ли кешбек по этой операции?

Прямо в СМСке, бывает, присылают и кэшбек. Кроме того, в том же 2У видно по Б5.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:01

  Aps написав: Отсторнировали начичленные %%. Перемога. :)
Остался не закрытый вопрос кто вернет 16 грн потраченые в метро на поездку в отделение. :?


Вот Вы не ленивый, всё-таки куда-то поехали. :D

У меня ещё вчера вечером начисленные проценты пропали, а по второму аккаунту сегодня после обеда. Консультант, которая вчера в чате оформляла заявку, сегодня перезвонила и озвучила версию, про технический сбой из-за перехода на новые номера счетов.
Охотник на деньги
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  #<1 ... 2109211021112112
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