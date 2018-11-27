Прямо в СМСке, бывает, присылают и кэшбек. Кроме того, в том же 2У видно по Б5.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:48
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:01
Вот Вы не ленивый, всё-таки куда-то поехали.
У меня ещё вчера вечером начисленные проценты пропали, а по второму аккаунту сегодня после обеда. Консультант, которая вчера в чате оформляла заявку, сегодня перезвонила и озвучила версию, про технический сбой из-за перехода на новые номера счетов.
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