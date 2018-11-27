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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:48
J написав:
а как теперь узнать дали ли кешбек по этой операции?
Прямо в СМСке, бывает, присылают и кэшбек. Кроме того, в том же 2У видно по Б5.
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wig
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Додано: Сер 28 лис, 2018 16:01
Aps написав:
Отсторнировали начичленные %%. Перемога.
Остался не закрытый вопрос кто вернет 16 грн потраченые в метро на поездку в отделение.
Вот Вы не ленивый, всё-таки куда-то поехали.
У меня ещё вчера вечером начисленные проценты пропали, а по второму аккаунту сегодня после обеда. Консультант, которая вчера в чате оформляла заявку, сегодня перезвонила и озвучила версию, про технический сбой из-за перехода на новые номера счетов.
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Охотник на деньги
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Додано: Сер 28 лис, 2018 16:51
Охотник на деньги написав: Aps написав:
Отсторнировали начичленные %%. Перемога.
Остался не закрытый вопрос кто вернет 16 грн потраченые в метро на поездку в отделение.
Вот Вы не ленивый, всё-таки куда-то поехали.
У меня ещё вчера вечером начисленные проценты пропали, а по второму аккаунту сегодня после обеда. Консультант, которая вчера в чате оформляла заявку, сегодня перезвонила и озвучила версию, про технический сбой из-за перехода на новые номера счетов.
Так я так вчера и предполагал что переход кривой.
Мне представитель тоже отписался.
Типа: Сбой. Исправили. Блогодарим за обращение.
Вот не нашел токо в том тексте слов извините, сорибонус и 16 грн.
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Aps
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:02
Aps написав:
Так я так вчера и предполагал что переход кривой.
Мне представитель тоже отписался.
Типа: Сбой. Исправили. Блогодарим за обращение.
Вот не нашел токо в том тексте слов извините, сорибонус и 16 грн.
Лучшая премия - отсутствие штрафа
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curiousobro
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:33
curiousobro написав: Aps написав:
Так я так вчера и предполагал что переход кривой.
Мне представитель тоже отписался.
Типа: Сбой. Исправили. Блогодарим за обращение.
Вот не нашел токо в том тексте слов извините, сорибонус и 16 грн.
Лучшая премия - отсутствие штрафа
ага, как в советской армии:
- как день прошел?
- хорошо что не убили
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Stringer
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