Додано: Сер 28 лис, 2018 19:34

Подскажите для Б5 коммунальные где платить надо для кешбека? в приват24 карточку цеплять? или какие еще варианты без доп.комиссий?

Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.