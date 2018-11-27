Aps написав: Отсторнировали начичленные %%. Перемога. Остался не закрытый вопрос кто вернет 16 грн потраченые в метро на поездку в отделение.
Вот Вы не ленивый, всё-таки куда-то поехали.
У меня ещё вчера вечером начисленные проценты пропали, а по второму аккаунту сегодня после обеда. Консультант, которая вчера в чате оформляла заявку, сегодня перезвонила и озвучила версию, про технический сбой из-за перехода на новые номера счетов.
Aps написав: Отсторнировали начичленные %%. Перемога. Остался не закрытый вопрос кто вернет 16 грн потраченые в метро на поездку в отделение.
Вот Вы не ленивый, всё-таки куда-то поехали.
У меня ещё вчера вечером начисленные проценты пропали, а по второму аккаунту сегодня после обеда. Консультант, которая вчера в чате оформляла заявку, сегодня перезвонила и озвучила версию, про технический сбой из-за перехода на новые номера счетов.
Так я так вчера и предполагал что переход кривой. Мне представитель тоже отписался. Типа: Сбой. Исправили. Блогодарим за обращение.
Вот не нашел токо в том тексте слов извините, сорибонус и 16 грн.