Прямо в СМСке, бывает, присылают и кэшбек. Кроме того, в том же 2У видно по Б5.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:48
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:01
Вот Вы не ленивый, всё-таки куда-то поехали.
У меня ещё вчера вечером начисленные проценты пропали, а по второму аккаунту сегодня после обеда. Консультант, которая вчера в чате оформляла заявку, сегодня перезвонила и озвучила версию, про технический сбой из-за перехода на новые номера счетов.
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:51
Так я так вчера и предполагал что переход кривой.
Мне представитель тоже отписался.
Типа: Сбой. Исправили. Блогодарим за обращение.
Вот не нашел токо в том тексте слов извините, сорибонус и 16 грн.
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:02
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:33
ага, как в советской армии:
- как день прошел?
- хорошо что не убили
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:34
Б5 и кешбек
Подскажите для Б5 коммунальные где платить надо для кешбека? в приват24 карточку цеплять? или какие еще варианты без доп.комиссий?
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Додано: Сер 28 лис, 2018 19:39
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Если приват, тот тут
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:17
Так тут комиссия: "в т. ч. комісія за проведення платежу в Інтернеті 23.82 грн"
в П24 за оплату картой чужого банка: "23.40 грн" + 1грн.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Значит у привата нет договором с вашими поставщиками, у меня без комиссии.
Тогда портмоне с промокодом от мастеркард бiльше или
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:35
EasyPay предлагает с карты оплатить коммуналку за 10.40грн или без комиссии загнать с карты к ним на кошелек и без комиссии оплатить с кошелька. Второе смущает MCC кодом - как пройдет в Тасбанке? кешбек светит или лучше за 10.40грн?
Как раз, если платить с приватовской карты в п24 - то только 1грн комиссия, включая и за кредитные (давно уже плачу так). А сейчас знакомлюсь с Б5, вот и вопросов много.
Payhub почему-то не подтянул сумму по квитанции через особыстый рахунок. странно.
Востаннє редагувалось -rx- в Сер 28 лис, 2018 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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