Сам не юзал, там вроде если зарегаться, то 3 месяца без комиссии. А так пусть скажет кто-то кто пользуется.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:38
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сам не юзал, там вроде если зарегаться, то 3 месяца без комиссии. А так пусть скажет кто-то кто пользуется.
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:38
Даже не думайте переводить с кредитки Таскомбанка на кошелёк Изи, а то вместо кешбэка заплатите комиссию 4%.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:50
Это если из таскомбанка инициировать перевод.
Так тут ведь из изи идет запрос на списание с карты по номеру и CVV. Разве эта операция не попадает в 3.1. Оплата купівлі товарів та послуг в торгово-сервісній мережі та в мережі Інтернет - не тарифікується
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:58
Нет. Изя вам не Буратино за эквайринг платить. Махровый п2п перевод.
Платите через Изю, только на те компании у которых с ИзиПей заключён договор. Воля там или как у меня, к примеру Николаевоблэнерго, тогда будет без комиссии. И платите напрямую с карты, без всяких переводов на кошельки.
Всё остальное, ищите варианты. Вам там выше накидали.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 28 лис, 2018 21:03, всього редагувалось 3 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 28 лис, 2018 21:00
Это раньше так было с комисом в 2%. Сейчас у изи пополнение кошеля идёт как p2p перевод со всеми вытекающими
Фантом у изи сейчас почти всё с комисом идёт независимо от того есть договор или нет, и со всех подвязанных карт в том числе, кроме друзей от фарсика и с кошеля
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