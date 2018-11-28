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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2111211221132114>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  -rx- написав:EasyPay предлагает с карты оплатить коммуналку за 10.40грн или без комиссии загнать с карты к ним на кошелек и без комиссии оплатить с кошелька. Второе смущает MCC кодом - как пройдет в Тасбанке? кешбек светит или лучше за 10.40грн?

Сам не юзал, там вроде если зарегаться, то 3 месяца без комиссии. А так пусть скажет кто-то кто пользуется.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:38

  -rx- написав:EasyPay предлагает с карты оплатить коммуналку за 10.40грн или без комиссии загнать с карты к ним на кошелек и без комиссии оплатить с кошелька. Второе смущает MCC кодом - как пройдет в Тасбанке? кешбек светит или лучше за 10.40грн?


Даже не думайте переводить с кредитки Таскомбанка на кошелёк Изи, а то вместо кешбэка заплатите комиссию 4%.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:50

  Фантом написав:Даже не думайте переводить с кредитки Таскомбанка на кошелёк Изи, а то вместо кешбэка заплатите комиссию 4%.

Это если из таскомбанка инициировать перевод.
Так тут ведь из изи идет запрос на списание с карты по номеру и CVV. Разве эта операция не попадает в 3.1. Оплата купівлі товарів та послуг в торгово-сервісній мережі та в мережі Інтернет - не тарифікується
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:58

  -rx- написав:
  Фантом написав:Даже не думайте переводить с кредитки Таскомбанка на кошелёк Изи, а то вместо кешбэка заплатите комиссию 4%.

Это если из таскомбанка инициировать перевод.
Так тут ведь из изи идет запрос на списание с карты по номеру и CVV. Разве эта операция не попадает в 3.1. Оплата купівлі товарів та послуг в торгово-сервісній мережі та в мережі Інтернет - не тарифікується


Нет. Изя вам не Буратино за эквайринг платить. Махровый п2п перевод.
Платите через Изю, только на те компании у которых с ИзиПей заключён договор. Воля там или как у меня, к примеру Николаевоблэнерго, тогда будет без комиссии. И платите напрямую с карты, без всяких переводов на кошельки.
Всё остальное, ищите варианты. Вам там выше накидали.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 28 лис, 2018 21:03, всього редагувалось 3 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:00

  -rx- написав:
  Фантом написав:Даже не думайте переводить с кредитки Таскомбанка на кошелёк Изи, а то вместо кешбэка заплатите комиссию 4%.

Это если из таскомбанка инициировать перевод.
Так тут ведь из изи идет запрос на списание с карты по номеру и CVV. Разве эта операция не попадает в 3.1. Оплата купівлі товарів та послуг в торгово-сервісній мережі та в мережі Інтернет - не тарифікується

Это раньше так было с комисом в 2%. Сейчас у изи пополнение кошеля идёт как p2p перевод со всеми вытекающими

Фантом у изи сейчас почти всё с комисом идёт независимо от того есть договор или нет, и со всех подвязанных карт в том числе, кроме друзей от фарсика и с кошеля
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:41

Понятно, спасибо за разъяснение.
В общем - вычеркивает Б5 из коммунальных.
Оставляем приват (карту и п24) за 1грн для коммуналки. Абанк давно выкинул из коммунальных, когда они отказались на ощадовский счет зачислить и вернули платеж, но комиссию содрали.
Куда еще припихнуть Б5 можно? В brain за itbox расчитаться - кешбек будет? Или на полку кинуть, в ожидании акции по вике?
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:45

  Кассандра написав:
Фантом у изи сейчас почти всё с комисом идёт независимо от того есть договор или нет, и со всех подвязанных карт в том числе, кроме друзей от фарсика и с кошеля


Только что проверил Винницких операторов Эверест и Винтерлепорт, пока бесплатно и кешбэк начисляют. А Николаевэнерго похоже выбыл, Изя уже 3 грн хочет. Ненасытная вонючка. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

-rx- написав:Понятно, спасибо за разъяснение.
В общем - вычеркивает Б5 из коммунальных.
Оставляем приват (карту и п24) за 1грн для коммуналки.


А 23.82 то комиссия с какой суммы?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:50

  -rx- написав:Куда еще припихнуть Б5 можно?


Мабилы, интернет. За свет можно платить прям с сайта облэнерго, в некоторых областях, если добавить карту в Мастепасс и за газ можно платить с сайтов облгазов. Пайхаб первый месяц бесплатный, Портмоне с промокодом на 3 месяца тоже бесплатный. Не опускайте руки.
За всё можно платить без комиссии.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:05

Без комиссий-то само собой,
актуальный вопрос только кто нам КБ более, чем 2%, будет платить за коммуналь с НГ?
Кроме Виктории никого нет на горизонте.
guntherhouse777
 
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