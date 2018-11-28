Додано: Сер 28 лис, 2018 21:41

Понятно, спасибо за разъяснение.

В общем - вычеркивает Б5 из коммунальных.

Оставляем приват (карту и п24) за 1грн для коммуналки. Абанк давно выкинул из коммунальных, когда они отказались на ощадовский счет зачислить и вернули платеж, но комиссию содрали.

Куда еще припихнуть Б5 можно? В brain за itbox расчитаться - кешбек будет? Или на полку кинуть, в ожидании акции по вике?

Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.