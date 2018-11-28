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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:07

  Фантом написав:Мабилы, интернет.

Мобилка раз в год пополняется без комиссии. Инет - раз в пол года через приват тоже без комиссии (за 1грн, но мне провайдер дарит +100грн с 500).

  Фантом написав:За свет можно платить прям с сайта облэнерго

Хм. Действительно. Упустил этот момент, когда они добавили возможность оплаты (уже много лет зарегестрирован на сайте облэнерго, но дальше личного кабинета у них не лазил :mrgreen: ). Теперь есть возможность оплаты картой через pinbank.ua за комиссию 0.9%
Но все-равно за 1грн в привате лучше, чем тут за 8 грн.

  Фантом написав:Пайхаб первый месяц бесплатный, Портмоне с промокодом на 3 месяца тоже бесплатный. Не опускайте руки.
Ради 1 месяца или 3 регистрироваться и давать свои личные данные всем подряд? Не вижу смысла, если в дальнейшем с ними работать не планирую.

Тут, как говорили ранее, при получении Б5 дал свой финансовый номер (который никому не даю), и уже сегодня прислали спам от какой-то MAXI CARD. :?

  Aps написав: А 23.82 то комиссия с какой суммы?
~870грн.
-rx-
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

-rx- написав:
  Aps написав: А 23.82 то комиссия с какой суммы?
~870грн.


Как бы 20 грн дохода лучше 1 гривны расхода. )
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Тас купил макси кард, так что это норм, по крайней мере лучше сама всяких быстрых денег)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:25

  Aps написав:Как бы 20 грн дохода лучше 1 гривны расхода. )

Это вы посчитали 5% кешбек, если повезет? :mrgreen:
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В этом месяце Изя впервые начала брать с меня комис. А так мастерпас был без комиса. Стоял мучительный выбор. В результате за 6 платежей на 1500грн заплатил комиса 9 грн. Тася мне вернула 75. А по скольку платил не себе то особо и не переживал за комиссию, но варианты уже в поиске.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:57

  pavyak написав:В этом месяце Изя впервые начала брать с меня комис. А так мастерпас был без комиса. Стоял мучительный выбор. В результате за 6 платежей на 1500грн заплатил комиса 9 грн. Тася мне вернула 75. А по скольку платил не себе то особо и не переживал за комиссию, но варианты уже в поиске.

За який комуналь коміс?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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