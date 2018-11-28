Мобилка раз в год пополняется без комиссии. Инет - раз в пол года через приват тоже без комиссии (за 1грн, но мне провайдер дарит +100грн с 500).
Хм. Действительно. Упустил этот момент, когда они добавили возможность оплаты (уже много лет зарегестрирован на сайте облэнерго, но дальше личного кабинета у них не лазил ). Теперь есть возможность оплаты картой через pinbank.ua за комиссию 0.9%
Но все-равно за 1грн в привате лучше, чем тут за 8 грн.
Ради 1 месяца или 3 регистрироваться и давать свои личные данные всем подряд? Не вижу смысла, если в дальнейшем с ними работать не планирую.
Тут, как говорили ранее, при получении Б5 дал свой финансовый номер (который никому не даю), и уже сегодня прислали спам от какой-то MAXI CARD.
~870грн.