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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 08:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

После воскресения скорей всего проводка прошла в среду. Бонус зайдёт в четверг после 21.00
Ferlakur написав:Так и не начислили бонус по Б5 за воскресную покупку...


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gkost05
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 08:44

Представитель ТАСкомбанка

Подскажите новичку: на форуме есть официальный представитель ТАСКомбанка, какой его ник? Спасибо за ответ.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 08:56

  gkost05 написав:После воскресения скорей всего проводка прошла в среду. Бонус зайдёт в четверг после 21.00
Ferlakur написав:Так и не начислили бонус по Б5 за воскресную покупку...


Проводка прошла во вторник.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:00

  Ferlakur написав:
  gkost05 написав:После воскресения скорей всего проводка прошла в среду. Бонус зайдёт в четверг после 21.00
Ferlakur написав:Так и не начислили бонус по Б5 за воскресную покупку...


Проводка прошла во вторник.


Было уже такое, в конце октября. Тоже тратились деньги в выходные. Бонусы пришли через неделю.
Что-то у них недоработано.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

BBC написав:Еще в МОНО бесплатна комуналка и мобилки
Бесплатно это дорого...
Размер имеет значение.
2XL
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