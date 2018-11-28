Ferlakur написав:Так и не начислили бонус по Б5 за воскресную покупку...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 08:36
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
После воскресения скорей всего проводка прошла в среду. Бонус зайдёт в четверг после 21.00
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Додано: Чет 29 лис, 2018 08:44
Представитель ТАСкомбанка
Подскажите новичку: на форуме есть официальный представитель ТАСКомбанка, какой его ник? Спасибо за ответ.
Додано: Чет 29 лис, 2018 08:56
Додано: Чет 29 лис, 2018 09:00
Было уже такое, в конце октября. Тоже тратились деньги в выходные. Бонусы пришли через неделю.
Что-то у них недоработано.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 29 лис, 2018 09:17
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Бесплатно это дорого...
Размер имеет значение.
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