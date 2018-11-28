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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:00
А у всех по Вике выписка не отображается? После замены на 2620 пропала. Тас24 Веб.
Добавлю. Попалась толковая барышня на горячке, создала заявку технарям.
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lel
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:36
lel написав:
А у всех по Вике выписка не отображается? После замены на 2620 пропала. Тас24 Веб.
Добавлю. Попалась толковая барышня на горячке, создала заявку технарям.
так уже как несколько дней
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Lost
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:37
Vorlon написав: ukrprom2014 написав:
ВикендКарта в рамках акции бесплатна только 1 год, а дальше абонка 365 грн.?
Да.
ukrprom2014 написав:
Именная и неименная: разницы в деньгах/условиях/ нет?
Разница только в стоимости допок.
Для именной допка бесплатно?
Чего еще к ней надо заказать, Плативку?
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ukrprom2014
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:53
ukrprom2014 написав: Vorlon написав: ukrprom2014 написав:
ВикендКарта в рамках акции бесплатна только 1 год, а дальше абонка 365 грн.?
Да.
ukrprom2014 написав:
Именная и неименная: разницы в деньгах/условиях/ нет?
Разница только в стоимости допок.
Для именной допка бесплатно?
Чего еще к ней надо заказать, Плативку?
К ней нужно заказать только Велику Пятирку
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curiousobro
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:02
curiousobro написав: ukrprom2014 написав:
Для именной допка бесплатно?
Чего еще к ней надо заказать, Плативку?
К ней нужно заказать только Велику Пятирку
Ну Сбер точно не помешает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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