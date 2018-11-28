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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2114211521162117>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А у всех по Вике выписка не отображается? После замены на 2620 пропала. Тас24 Веб.
Добавлю. Попалась толковая барышня на горячке, создала заявку технарям.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:36

  lel написав:А у всех по Вике выписка не отображается? После замены на 2620 пропала. Тас24 Веб.
Добавлю. Попалась толковая барышня на горячке, создала заявку технарям.

так уже как несколько дней :!:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:37

  Vorlon написав:
  ukrprom2014 написав:ВикендКарта в рамках акции бесплатна только 1 год, а дальше абонка 365 грн.?

Да.
  ukrprom2014 написав:Именная и неименная: разницы в деньгах/условиях/ нет?

Разница только в стоимости допок.

Для именной допка бесплатно?
Чего еще к ней надо заказать, Плативку?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:53

  ukrprom2014 написав:
  Vorlon написав:
  ukrprom2014 написав:ВикендКарта в рамках акции бесплатна только 1 год, а дальше абонка 365 грн.?

Да.
  ukrprom2014 написав:Именная и неименная: разницы в деньгах/условиях/ нет?

Разница только в стоимости допок.

Для именной допка бесплатно?
Чего еще к ней надо заказать, Плативку?


К ней нужно заказать только Велику Пятирку :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:02

  curiousobro написав:
  ukrprom2014 написав:Для именной допка бесплатно?
Чего еще к ней надо заказать, Плативку?


К ней нужно заказать только Велику Пятирку :)

Ну Сбер точно не помешает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:14

  clientage написав:
  curiousobro написав:
  ukrprom2014 написав:Для именной допка бесплатно?
Чего еще к ней надо заказать, Плативку?


К ней нужно заказать только Велику Пятирку :)

Ну Сбер точно не помешает

У меня сбер автоматом было создан с викой.
Может манагер постаралась, но мне не жалко, ползителтьная вешчь :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Lost написав:
  lel написав:А у всех по Вике выписка не отображается? После замены на 2620 пропала. Тас24 Веб.
Добавлю. Попалась толковая барышня на горячке, создала заявку технарям.

так уже как несколько дней :!:
Уважаемый офпред, проблема массовая. Каковы сроки ее решения? Надеюсь какие-либо индивидуальные обращения не нужны?
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:45

  ukrprom2014 написав:Для именной допка бесплатно?

Мечтать не вредно ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:07

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вот такую памятку выдают в отделении при оформлении например Большой пятерки. Какое-то слишком вольное трактование регламента зачисления

Зображення
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Ferlakur написав:Вот такую памятку

̶п̶у̶г̶а̶ю̶т̶ заботятся о деньгах клиента :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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