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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:00
А у всех по Вике выписка не отображается? После замены на 2620 пропала. Тас24 Веб.
Добавлю. Попалась толковая барышня на горячке, создала заявку технарям.
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lel
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:36
lel написав:
А у всех по Вике выписка не отображается? После замены на 2620 пропала. Тас24 Веб.
Добавлю. Попалась толковая барышня на горячке, создала заявку технарям.
так уже как несколько дней
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Lost
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:37
Vorlon написав: ukrprom2014 написав:
ВикендКарта в рамках акции бесплатна только 1 год, а дальше абонка 365 грн.?
Да.
ukrprom2014 написав:
Именная и неименная: разницы в деньгах/условиях/ нет?
Разница только в стоимости допок.
Для именной допка бесплатно?
Чего еще к ней надо заказать, Плативку?
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ukrprom2014
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:53
ukrprom2014 написав: Vorlon написав: ukrprom2014 написав:
ВикендКарта в рамках акции бесплатна только 1 год, а дальше абонка 365 грн.?
Да.
ukrprom2014 написав:
Именная и неименная: разницы в деньгах/условиях/ нет?
Разница только в стоимости допок.
Для именной допка бесплатно?
Чего еще к ней надо заказать, Плативку?
К ней нужно заказать только Велику Пятирку
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curiousobro
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:02
curiousobro написав: ukrprom2014 написав:
Для именной допка бесплатно?
Чего еще к ней надо заказать, Плативку?
К ней нужно заказать только Велику Пятирку
Ну Сбер точно не помешает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:14
clientage написав: curiousobro написав: ukrprom2014 написав:
Для именной допка бесплатно?
Чего еще к ней надо заказать, Плативку?
К ней нужно заказать только Велику Пятирку
Ну Сбер точно не помешает
У меня сбер автоматом было создан с викой.
Может манагер постаралась, но мне не жалко, ползителтьная вешчь
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curiousobro
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:15
Lost написав: lel написав:
А у всех по Вике выписка не отображается? После замены на 2620 пропала. Тас24 Веб.
Добавлю. Попалась толковая барышня на горячке, создала заявку технарям.
так уже как несколько дней
Уважаемый офпред, проблема массовая. Каковы сроки ее решения? Надеюсь какие-либо индивидуальные обращения не нужны?
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Chicheva
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:45
ukrprom2014 написав:
Для именной допка бесплатно?
Мечтать не вредно
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Vorlon
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Додано: Чет 29 лис, 2018 14:07
Вот такую памятку выдают в отделении при оформлении например Большой пятерки. Какое-то слишком вольное трактование регламента зачисления
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Ferlakur
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Додано: Чет 29 лис, 2018 14:16
Ferlakur написав:
Вот такую памятку
̶п̶у̶г̶а̶ю̶т̶ заботятся о деньгах клиента
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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