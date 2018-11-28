В чем преимущества Сбера относительно дебетового грн счета Вики? В обоих случаях же начисляется 10% на остаток.У меня сбер автоматом было создан с викой.
Может манагер постаралась, но мне не жалко, ползителтьная вешчь
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Додано: Чет 29 лис, 2018 14:22
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В чем преимущества Сбера относительно дебетового грн счета Вики? В обоих случаях же начисляется 10% на остаток.
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:36
Возможно щас так и есть. Но кадато, када давали 8% по Виике, то те 8 начислялись тока на наименьший постоянный остаток средств на картсчете в текущ. мес-це
На Сбере 10% на все, шо больше 100грн. На те 100грн дают 0.01% -- тож ХИ-жмоты, но все же.
Ну и Сбер(2620хх) обслуживается через АБС как бессрочный вклад. А Виика -- эт картпроцессинг
... делайте хоть что-нибудь!
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