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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2114211521162117

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У меня сбер автоматом было создан с викой.
Может манагер постаралась, но мне не жалко, ползителтьная вешчь
В чем преимущества Сбера относительно дебетового грн счета Вики? В обоих случаях же начисляется 10% на остаток.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:36

  Кащей написав:
У меня сбер автоматом было создан с викой.
Может манагер постаралась, но мне не жалко, ползителтьная вешчь
В чем преимущества Сбера относительно дебетового грн счета Вики? В обоих случаях же начисляется 10% на остаток.

Возможно щас так и есть. Но кадато, када давали 8% по Виике, то те 8 начислялись тока на наименьший постоянный остаток средств на картсчете в текущ. мес-це :evil:
На Сбере 10% на все, шо больше 100грн. На те 100грн дают 0.01% -- тож ХИ-жмоты, но все же.
Ну и Сбер(2620хх) обслуживается через АБС как бессрочный вклад. А Виика -- эт картпроцессинг :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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