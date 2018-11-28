В чем преимущества Сбера относительно дебетового грн счета Вики? В обоих случаях же начисляется 10% на остаток.У меня сбер автоматом было создан с викой.
Может манагер постаралась, но мне не жалко, ползителтьная вешчь
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:22
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В чем преимущества Сбера относительно дебетового грн счета Вики? В обоих случаях же начисляется 10% на остаток.
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:36
Возможно щас так и есть. Но кадато, када давали 8% по Виике, то те 8 начислялись тока на наименьший постоянный остаток средств на картсчете в текущ. мес-це
На Сбере 10% на все, шо больше 100грн. На те 100грн дают 0.01% -- тож ХИ-жмоты, но все же.
Ну и Сбер(2620хх) обслуживается через АБС как бессрочный вклад. А Виика -- эт картпроцессинг
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:01
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
При покупке в интерне магазине за доллары с гривневой карты, есть комиссия за конвертацию?
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:06
Обязательно! Согласно тарифов карты
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:15
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:17
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Del
Востаннє редагувалось Ferlakur в Чет 29 лис, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:25
Добрый день, уважаемые форумчане.
Отдел технической поддержки уже занимается данной проблемой.
В ближайшее время вопрос будет решен.
Додано: Чет 29 лис, 2018 16:14
Был у меня случай - платил за билеты на самолет в Евро. Загнал сумму ровно под платеж. Кредитный лимит в то время был выбран, но на "своих" болталось на всякий случй пара тысяч "до 25го". Платил через иностранного агрегатора. Хотел заплатить именно в Евро, чтобы не было конверта. Но он (агрегатор) оказался подлецом - он тупо взял свой комис (около 5 Евро) и собственно билеты провел по сайту авиакомпании в той валюте, что продает компания (польские злотые). Хотя на всех этапах светил валюту - Евро. Лежали бы мои гривны на "Сбере" - данная операция просто бы не прошла - лежавших на счете Евро просто бы не хватило. А так за счет "своих" я и конверт Тасе заплатил, и ее повышенный курс гривна-злотый, да и евро мне в злотые конвертировали я так понял через гривну, а не по курсу МПС. В общем "спонсорство на всю катушку". Поэтому с тех пор - "свои" у меня только на "сбере". Целее будут.
|