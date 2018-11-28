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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У меня сбер автоматом было создан с викой.
Может манагер постаралась, но мне не жалко, ползителтьная вешчь
В чем преимущества Сбера относительно дебетового грн счета Вики? В обоих случаях же начисляется 10% на остаток.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:36

  Кащей написав:
У меня сбер автоматом было создан с викой.
Может манагер постаралась, но мне не жалко, ползителтьная вешчь
В чем преимущества Сбера относительно дебетового грн счета Вики? В обоих случаях же начисляется 10% на остаток.

Возможно щас так и есть. Но кадато, када давали 8% по Виике, то те 8 начислялись тока на наименьший постоянный остаток средств на картсчете в текущ. мес-це :evil:
На Сбере 10% на все, шо больше 100грн. На те 100грн дают 0.01% -- тож ХИ-жмоты, но все же.
Ну и Сбер(2620хх) обслуживается через АБС как бессрочный вклад. А Виика -- эт картпроцессинг :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

При покупке в интерне магазине за доллары с гривневой карты, есть комиссия за конвертацию?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:06

  Ferlakur написав:При покупке в интерне магазине за доллары с гривневой карты, есть комиссия за конвертацию?

Обязательно! Согласно тарифов карты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:15

  P22 написав:Подскажите новичку: на форуме есть официальный представитель ТАСКомбанка, какой его ник? Спасибо за ответ.



Добрый день, P22.
Если у Вас возникают вопросы, будем рады Вам помочь.
Так же, можете обращаться в личных сообщениях.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Del
Востаннє редагувалось Ferlakur в Чет 29 лис, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:25

  Chicheva написав:
Lost написав:
  lel написав:А у всех по Вике выписка не отображается? После замены на 2620 пропала. Тас24 Веб.
Добавлю. Попалась толковая барышня на горячке, создала заявку технарям.

так уже как несколько дней :!:
Уважаемый офпред, проблема массовая. Каковы сроки ее решения? Надеюсь какие-либо индивидуальные обращения не нужны?



Добрый день, уважаемые форумчане.
Отдел технической поддержки уже занимается данной проблемой.
В ближайшее время вопрос будет решен.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:14

  Кащей написав:
У меня сбер автоматом было создан с викой.
Может манагер постаралась, но мне не жалко, ползителтьная вешчь
В чем преимущества Сбера относительно дебетового грн счета Вики? В обоих случаях же начисляется 10% на остаток.

Был у меня случай - платил за билеты на самолет в Евро. Загнал сумму ровно под платеж. Кредитный лимит в то время был выбран, но на "своих" болталось на всякий случй пара тысяч "до 25го". Платил через иностранного агрегатора. Хотел заплатить именно в Евро, чтобы не было конверта. Но он (агрегатор) оказался подлецом - он тупо взял свой комис (около 5 Евро) и собственно билеты провел по сайту авиакомпании в той валюте, что продает компания (польские злотые). Хотя на всех этапах светил валюту - Евро. Лежали бы мои гривны на "Сбере" - данная операция просто бы не прошла - лежавших на счете Евро просто бы не хватило. А так за счет "своих" я и конверт Тасе заплатил, и ее повышенный курс гривна-злотый, да и евро мне в злотые конвертировали я так понял через гривну, а не по курсу МПС. В общем "спонсорство на всю катушку". Поэтому с тех пор - "свои" у меня только на "сбере". Целее будут.
Flamingo
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