|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 16:55
Уважаемый TASCOMBANK
, попросите, пожалуйста, коллег поднажать с вводом Apple Pay
-
Vuch
-
-
- Повідомлень: 403
- З нами з: 04.03.09
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лис, 2018 16:57
del
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1606
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:25
Stringer написав:
потери небось процентов 8-10?
Если не больше ;(. При цене билетов в 420 Евро, по итогу получилось что-то под 470. И это еще повезло, что конверт на злотый у Таси всего 1%. Платилось бы в форинтах - еще бы пара процентов навернулось бы ;(
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 1035
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лис, 2018 18:11
Платил только что с ТАС24 на одну фирму.
В том что в форме платежки ни на одном этапе не показывается размер комиссии вбачаю шулерство комсомольское типичное. Когда комис был фиксированный, 2 грн было все понятно (со второй попытки). Сейчас хз. Сыылочка только на простынь тарифов в пдф. А дальше читай любимый клиент (спонсор пироженного) мелкий шрифт и считай на калькуляторе, сколько комиса чтоб на него суммы на счету хватило.
Разводилово и неуважение.
Ищу новый банк.
Если программеры ТАСА оперативно новый скрипт в форму платежки вставят может и подумаю об уходе с банки.
Всем бобра.
-
alex77
-
-
- Повідомлень: 139
- З нами з: 05.03.07
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лис, 2018 18:47
Был у меня случай - платил за билеты на самолет в Евро. Загнал сумму ровно под платеж. Кредитный лимит в то время был выбран, но на "своих" болталось на всякий случй пара тысяч "до 25го". Платил через иностранного агрегатора. Хотел заплатить именно в Евро, чтобы не было конверта. Но он (агрегатор) оказался подлецом - он тупо взял свой комис (около 5 Евро) и собственно билеты провел по сайту авиакомпании в той валюте, что продает компания (польские злотые). Хотя на всех этапах светил валюту - Евро. Лежали бы мои гривны на "Сбере" - данная операция просто бы не прошла - лежавших на счете Евро просто бы не хватило. А так за счет "своих" я и конверт Тасе заплатил, и ее повышенный курс гривна-злотый, да и евро мне в злотые конвертировали я так понял через гривну, а не по курсу МПС. В общем "спонсорство на всю катушку". Поэтому с тех пор - "свои" у меня только на "сбере". Целее будут.
понятно, спасибо. А что за пидлый агент и АК, если не секрет (на будущее)? Не идримс ли итальянский с Райаном случаем?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1011
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:07
clientage написав: Ferlakur написав: clientage написав:
Если в выписке в ТАС24 по картсчету трата отображается латиницей, то значит она еще в блоке, а вот если будет кириллица, то значит таки провелась..
Это единственный признак, по которому можно определить, провелась операция или нет?
Я др. не знаю
Эт вернее признак блокировки
Выписки у Виики и Б5 отличаются
У Б5 в выписке светится тока дата операции
У Виики есть дата операции и проводки
Только недавно начал пользоваться кредитками ТАСа, нашёл закономерность что если в ТАС24 пойти в раздел кредиты и сформировать выписку по карте - там оборажаются только проведённые операции. Хотя может и ошибаюсь - тогда поправте
-
Ivanhoe
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 14.01.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|