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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:55

Уважаемый TASCOMBANK, попросите, пожалуйста, коллег поднажать с вводом Apple Pay :oops:
Vuch
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

del
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Stringer написав:потери небось процентов 8-10?
Если не больше ;(. При цене билетов в 420 Евро, по итогу получилось что-то под 470. И это еще повезло, что конверт на злотый у Таси всего 1%. Платилось бы в форинтах - еще бы пара процентов навернулось бы ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Платил только что с ТАС24 на одну фирму.
В том что в форме платежки ни на одном этапе не показывается размер комиссии вбачаю шулерство комсомольское типичное. Когда комис был фиксированный, 2 грн было все понятно (со второй попытки). Сейчас хз. Сыылочка только на простынь тарифов в пдф. А дальше читай любимый клиент (спонсор пироженного) мелкий шрифт и считай на калькуляторе, сколько комиса чтоб на него суммы на счету хватило.
Разводилово и неуважение.
Ищу новый банк.
Если программеры ТАСА оперативно новый скрипт в форму платежки вставят может и подумаю об уходе с банки.
Всем бобра.
alex77
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Был у меня случай - платил за билеты на самолет в Евро. Загнал сумму ровно под платеж. Кредитный лимит в то время был выбран, но на "своих" болталось на всякий случй пара тысяч "до 25го". Платил через иностранного агрегатора. Хотел заплатить именно в Евро, чтобы не было конверта. Но он (агрегатор) оказался подлецом - он тупо взял свой комис (около 5 Евро) и собственно билеты провел по сайту авиакомпании в той валюте, что продает компания (польские злотые). Хотя на всех этапах светил валюту - Евро. Лежали бы мои гривны на "Сбере" - данная операция просто бы не прошла - лежавших на счете Евро просто бы не хватило. А так за счет "своих" я и конверт Тасе заплатил, и ее повышенный курс гривна-злотый, да и евро мне в злотые конвертировали я так понял через гривну, а не по курсу МПС. В общем "спонсорство на всю катушку". Поэтому с тех пор - "свои" у меня только на "сбере". Целее будут.
понятно, спасибо. А что за пидлый агент и АК, если не секрет (на будущее)? Не идримс ли итальянский с Райаном случаем?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:07

  clientage написав:
  Ferlakur написав:
  clientage написав:Если в выписке в ТАС24 по картсчету трата отображается латиницей, то значит она еще в блоке, а вот если будет кириллица, то значит таки провелась..

Это единственный признак, по которому можно определить, провелась операция или нет?

Я др. не знаю
Эт вернее признак блокировки :)
Выписки у Виики и Б5 отличаются
У Б5 в выписке светится тока дата операции :(
У Виики есть дата операции и проводки


Только недавно начал пользоваться кредитками ТАСа, нашёл закономерность что если в ТАС24 пойти в раздел кредиты и сформировать выписку по карте - там оборажаются только проведённые операции. Хотя может и ошибаюсь - тогда поправте :)
Ivanhoe
 
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