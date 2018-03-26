Был у меня случай - платил за билеты на самолет в Евро. Загнал сумму ровно под платеж. Кредитный лимит в то время был выбран, но на "своих" болталось на всякий случй пара тысяч "до 25го". Платил через иностранного агрегатора. Хотел заплатить именно в Евро, чтобы не было конверта. Но он (агрегатор) оказался подлецом - он тупо взял свой комис (около 5 Евро) и собственно билеты провел по сайту авиакомпании в той валюте, что продает компания (польские злотые). Хотя на всех этапах светил валюту - Евро. Лежали бы мои гривны на "Сбере" - данная операция просто бы не прошла - лежавших на счете Евро просто бы не хватило. А так за счет "своих" я и конверт Тасе заплатил, и ее повышенный курс гривна-злотый, да и евро мне в злотые конвертировали я так понял через гривну, а не по курсу МПС. В общем "спонсорство на всю катушку". Поэтому с тех пор - "свои" у меня только на "сбере". Целее будут.