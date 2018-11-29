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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:59

  TASCOMBANK написав:
  P22 написав:Подскажите новичку: на форуме есть официальный представитель ТАСКомбанка, какой его ник? Спасибо за ответ.



Добрый день, P22.
Если у Вас возникают вопросы, будем рады Вам помочь.
Так же, можете обращаться в личных сообщениях.


С удовольствием, как только появится у новичка возможность писать в "Личные сообщения" :(
P22
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:54

P22
Вам ще 18 повідомлень треба для цього нафлудити. Пишіть їм на info@tascombank.com.ua
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:00

  klug написав:P22
Вам ще 18 повідомлень треба для цього нафлудити. Пишіть їм на info@tascombank.com.ua

Р22 да без 2х да пополам = 10 всего д.б. сообщений, не?
2 уже есть :lol:
Р22, настучите на каждой ветке запрос про %% по годовому депо с ежемес. выплатой в банке :wink:
полюбэ нуна котрольку сделать, бо ставки щас резво меняются
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2116211721182119
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