С удовольствием, как только появится у новичка возможность писать в "Личные сообщения"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 21:59
С удовольствием, как только появится у новичка возможность писать в "Личные сообщения"
Додано: Чет 29 лис, 2018 22:54
P22
Вам ще 18 повідомлень треба для цього нафлудити. Пишіть їм на info@tascombank.com.ua
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 29 лис, 2018 23:00
Р22 да без 2х да пополам = 10 всего д.б. сообщений, не?
2 уже есть
Р22, настучите на каждой ветке запрос про %% по годовому депо с ежемес. выплатой в банке
полюбэ нуна котрольку сделать, бо ставки щас резво меняются
... делайте хоть что-нибудь!
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