Р22 да без 2х да пополам = 10 всего д.б. сообщений, не? 2 уже есть Р22, настучите на каждой ветке запрос про %% по годовому депо с ежемес. выплатой в банке полюбэ нуна котрольку сделать, бо ставки щас резво меняются
ВАМ написав:Привет всем. Подскажите пожалуйста как начисляется кб на вике, где его можно увидеть и как скинуть на карту. Интересует не проценты начислений а механизм.
КБ по Вике самостоятельно увидеть нельзя, узнать его можно в лучшем случае звонком на горячую линию (если попадётся толковый оператор). Механизм начисления: автоматическая выплата на гривневый счёт Вики в последний рабочий день месяца, как правило, около 12-13 часов.
curiousobro Я смотрел тот талмуд на который ссылка в самом тас24. Вишу полчаса на горячке, пытаюсь узнать а как оно на самом деле. Свидетельские показания у говорящей головы за полчаса поменялись трижды. То 0,5%, то 2% то еще хз что. update: тарифы вы сможете посмотреть только на отделении)
ВАМ написав:Привет всем. Подскажите пожалуйста как начисляется кб на вике, где его можно увидеть и как скинуть на карту. Интересует не проценты начислений а механизм.
КБ по Вике самостоятельно увидеть нельзя, узнать его можно в лучшем случае звонком на горячую линию (если попадётся толковый оператор). Механизм начисления: автоматическая выплата на гривневый счёт Вики в последний рабочий день месяца, как правило, около 12-13 часов.
С этого счета напрямую погасить кредитную задолженность возможно?
alex77 написав:curiousobro Я смотрел тот талмуд на который ссылка в самом тас24. Вишу полчаса на горячке, пытаюсь узнать а как оно на самом деле. Свидетельские показания у говорящей головы за полчаса поменялись трижды. То 0,5%, то 2% то еще хз что. update: тарифы вы сможете посмотреть только на отделении)
Вы не ответили на главный вопрос - с какого счета вы слали СЕП!
Щас они все 2620 - шо карточные, шо поточные. Но для каждого привязан свой особый тариф на внешний СЕП.
Выясните с какого счета платите и тогда можно вам помочь сориентироватся