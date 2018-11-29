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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:00

  klug написав:P22
Вам ще 18 повідомлень треба для цього нафлудити. Пишіть їм на info@tascombank.com.ua

Р22 да без 2х да пополам = 10 всего д.б. сообщений, не?
2 уже есть :lol:
Р22, настучите на каждой ветке запрос про %% по годовому депо с ежемес. выплатой в банке :wink:
полюбэ нуна котрольку сделать, бо ставки щас резво меняются
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 08:58

Привет всем. Подскажите пожалуйста как начисляется кб на вике, где его можно увидеть и как скинуть на карту. Интересует не проценты начислений а механизм.
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:13

  ВАМ написав:Привет всем. Подскажите пожалуйста как начисляется кб на вике, где его можно увидеть и как скинуть на карту. Интересует не проценты начислений а механизм.

КБ по Вике самостоятельно увидеть нельзя, узнать его можно в лучшем случае звонком на горячую линию (если попадётся толковый оператор).
Механизм начисления: автоматическая выплата на гривневый счёт Вики в последний рабочий день месяца, как правило, около 12-13 часов.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:16

вы меня обнадежили)

curiousobro
Я смотрел тот талмуд на который ссылка в самом тас24. Вишу полчаса на горячке, пытаюсь узнать а как оно на самом деле. Свидетельские показания у говорящей головы за полчаса поменялись трижды. То 0,5%, то 2% то еще хз что.
update: тарифы вы сможете посмотреть только на отделении)
alex77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Наверное в каждом отделении они разные
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

sauvignon написав:
  ВАМ написав:Привет всем. Подскажите пожалуйста как начисляется кб на вике, где его можно увидеть и как скинуть на карту. Интересует не проценты начислений а механизм.

КБ по Вике самостоятельно увидеть нельзя, узнать его можно в лучшем случае звонком на горячую линию (если попадётся толковый оператор).
Механизм начисления: автоматическая выплата на гривневый счёт Вики в последний рабочий день месяца, как правило, около 12-13 часов.
С этого счета напрямую погасить кредитную задолженность возможно?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:33

Сегодня в tas2u вижу что на ощадном ставка стала 12.5%
Подскажите на всякий случай, там за каждый день проценты капают, или как на викенде - на минимальную сумму за месяц?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:42

  alex77 написав:curiousobro
Я смотрел тот талмуд на который ссылка в самом тас24. Вишу полчаса на горячке, пытаюсь узнать а как оно на самом деле. Свидетельские показания у говорящей головы за полчаса поменялись трижды. То 0,5%, то 2% то еще хз что.
update: тарифы вы сможете посмотреть только на отделении)

Вы не ответили на главный вопрос - с какого счета вы слали СЕП! :)

Щас они все 2620 - шо карточные, шо поточные.
Но для каждого привязан свой особый тариф на внешний СЕП.

Выясните с какого счета платите и тогда можно вам помочь сориентироватся
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:47

  Ivanhoe написав:Сегодня в tas2u вижу что на ощадном ставка стала 12.5%
Подскажите на всякий случай, там за каждый день проценты капают, или как на викенде - на минимальную сумму за месяц?

каждый день
12.5% ответ пумбу? :)
или это на заоблачные суммы?
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:52

  v57 написав:
  Ivanhoe написав:Сегодня в tas2u вижу что на ощадном ставка стала 12.5%
Подскажите на всякий случай, там за каждый день проценты капают, или как на викенде - на минимальную сумму за месяц?

каждый день
12.5% ответ пумбу? :)
или это на заоблачные суммы?

О суммах ни слова
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Ivanhoe
 
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